150 ألف مستفيد من مبادرة «على دربك» في دبي

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت إحصاءات شرطة دبي أن عدد المستفيدين من مبادرة «على دربك» الأولى من نوعها على مستوى العالم، لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود، منذ تدشينها عام 2015، بلغ 150 ألفاً، منهم 991 خلال العام الجاري، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة، بالإضافة إلى تسليم 803 معثورات لأصحابها، بينما بلغت نسبة رضا المتعاملين عن الخدمة 94.3%.

وأعلنت الشرطة خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح أمس، عن تقديم 5 خدمات تتمثل في إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة، الحوادث ضد مجهول، التسويق لخدمات الشرطة، تصليح المركبات، إلى جانب خدمة المعثورات والمفقودات، معلنة كذلك إعفاء 3 شرائح من رسوم خدمة تصليح المركبات، ضمن المبادرة، وقيمتها 150 درهماً تشمل: كبار السن، وأصحاب الهمم، والنساء الحوامل، وهي خدمة جديدة أضيفت للمبادرة.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي، وشركات التزود بالوقود في إمارة دبي (بترول الإمارات الوطنية- إينوك، بترول أبوظبي الوطنية- أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول- إمارات).

نجاح

وأوضح اللواء الدكتور عادل السويدي أن المبادرة التي أطلقت على مراحل عدة منذ عام 2015 حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث نتج عنها 733 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة، قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، و258 تقريراً ضد مجهول، و187عدد السيارات التي خضعت للتصليح، في حين خضعت 11 جهة للتدريب، بإجمالي عدد متدربين بلغ 4867.

وأضاف: إن القيمة المضافة للمبادرة تمثلت في المساهمة في رفع نسبة التغطية الأمنية، وخفض عدد المراجعين في مراكز الخدمة، ودعم التوجهات الحكومية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع نسبة إسعاد المجتمع، وتعزيز نسبة الشعور بالأمن والأمان، وأخيراً تحسين زمن الاستجابة للدوريات الأمنية.

أهمية

بدوره، أوضح العميد علي خلفان المنصوري، أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي تعزيز التعاون مع الجهات أهمية كبرى، مشيراً إلى عقد أكثر من 285 شراكة ما بين محلية وإقليمية وعالمية، وأن أهمية المبادرة تتمثل في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، لافتاً إلى أن الشراكة بين شرطة دبي ومحطات الوقود أسهمت في التسويق لـ25 مبادرة وخدمة لشرطة دبي، بواسطة أكثر من 24 ألف شاشة في محطات مختلفة في الإمارة.

وأضاف: بلغ عدد شركاء شرطة دبي هذا العام 50 شريكاً، وبلغت نسبة فعالية الشركاء 98%، بينما بلغت نسبة رضاهم 97.2%.

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