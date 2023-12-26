طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر غرباً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً خاصة غرباً يصبح متوسطاً تدريجياً مساءً ،و يحدث المد الأول عند الساعة 12:29 و المد الثاني عند الساعة 03:13 و الجزر الأول عند الساعة 20:06 والجزر الثاني عند الساعة 06:55.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:54 والمد الثاني عند الساعة 23:01 و الجزر الأول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:50.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 19 85 50

دبي 27 21 85 45

الشارقة 27 19 85 50

عجمان 28 20 90 55

أم القيوين 28 21 90 50

رأس الخيمة 28 18 90 45

الفجيرة 26 21 85 55

العـين 27 19 95 50

ليوا 28 17 90 50

الرويس 24 20 85 55

السلع 24 20 80 40

دلـمـا 23 21 85 45

طنب الكبرى 25 23 85 40

طنب الصغرى 25 23 85 40

أبو موسى 25 23 85 40

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