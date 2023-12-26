مسح لقياس دخل وإنفاق 11 ألف أسرة بأبوظبي مطلع يناير

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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يبدأ مركز الإحصاء في أبوظبي اعتباراً من مطلع يناير 2024 مسحاً شاملاً يستهدف قياس دخل وإنفاق 11 ألف أسرة مقيمة بالإمارة ضمن خطة المسح الشامل المطبقة بالإمارات لتوفير البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

4 جوانب

وأوضح المستشار الفني للمركز أبوبكر العمودي، أن المسح الذي سيستغرق 12 شهراً حتى نهاية العام المقبل سيتضمن رصد 4 جوانب أساسية تشمل خصائص السكن وخصائص الأفراد ومصادر الدخل والعمليات الرأسمالية، إلى جانب إنفاق الأسرة، متضمنة كافة أنواع الاستهلاك.

وتابع العمودي في مؤتمر صحفي عقد في مقر المركز، أن نسبة 70 % من العينة المستهدفة تتعلق بالأسر المواطنة، فيما تتعلق نسبة 30 % بالأسر الوافدة، حيث تم تحديد العينة بناءً على عدد من المعايير تشمل جنسية الأسر وأنواعها وأحجامها بما يكفل الحصول على عينة شاملة لمجتمع الإمارة.

مهمة

بدوره، قال عيد القبيسي، مدير المشروع ورئيس قسم إحصائيات الدخل والأسعار، إن المسح الذي يعد السادس من نوعه في الإمارة والثالث الذي ينفذه المركز، سيتناول مؤشرات مهمة لقياس حركة الدخل والإنفاق، منها ما يتعلق بحركة الاقتراض المصرفي لإعطاء صورة أشمل لبيانات المسح، مؤكداً أن المسح سيشمل حوالي 850 أسرة شهرياً بما يحقق سلاسة التغطية التي تستهدف 260 منطقة بالإمارة.

تعزيز التواصل

من جانبها، أشارت حنان المرزوقي، مدير إدارة المسوح بالمركز، إلى بدء عملية تحضيرية للمسح وتسجيل الأسر المستهدفة لتعزيز التواصل مع عينة البحث وتحقيق أكبر قدر من السلاسة ورفع الوعي بشأن سهولة الحصول على المعلومات، والمدعومة بالوثائق والفواتير الخاصة بالاستهلاك، فيما توقعت تعاوناً واضحاً من جانب الأسر لتوفير معلومات دقيقة وشاملة استناداً لمعدلات الاستجابة التي أبدتها الأسر في المسوح السابقة والتي وصلت إلى أكثر من 93% خلال المسح السابق في عام 2019.

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