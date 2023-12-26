«طرق دبي» و«خبراء الأمم المتحدة» تتعاونان في تطوير البيانات والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مؤخراً البدء بمشروع تعاون مع لجنة خبراء البيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة في مجال تطوير البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

ويهدف هذا التعاون إلى تمكين التحول القائم في الهيئة على البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وتوفير الوصول إلى بيانات موثوقة لاستخدامها على المستويين المحلي والعالمي.

وقال محمد المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: «انضمت هيئة الطرق والمواصلات إلى فريقي عمل مهمين في اللجنة يغطيان عدداً من المحاور هي: استخدام بيانات الهاتف المحمول في إحصاءات النقل والدورات التدريبية، والكفاءات، وبناء القدرات في البيانات الضخمة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي في فريق عمل بيانات الهاتف المحمول. وتعمل الهيئة كرئيس مشارك وعضو، وتشارك بفاعلية في إنشاء دليل شامل حول استخدام بيانات الهاتف المحمول في إحصاءات النقل بالتعاون مع اللجنة».

وقال ستيفان شوينفيست، مدير شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة في نيويورك: «نأمل أن تُسهِم الهيئة في التعاون مع المركز الإقليمي للبيانات الضخمة في الإمارات والذي يعمل على بناء القدرات في استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات للمجتمع الإحصائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف شوينفيست: «لقد أُنشئ كذلك مقر لمنصة الأمم المتحدة في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة، حيث تتعاون هيئة الطرق والمواصلات مع هاتين الجهتين بشكل فعال في مجال البيانات الضخمة وعلوم البيانات».

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