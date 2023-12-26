94.3 % رضا المجتمع عن شرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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تفقد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، سير العمل في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع اللواء العبيدلي على مؤشرات أداء الإدارة العامة لإسعاد المجتمع للعام 2023 والتي تضمنت المؤشر الاستراتيجي الخاص بإسعاد المجتمع، والذي حقق نسبة 94. 7%، في حين حقق مؤشر ثقة الجمهور في نشر الأخبار عن شرطة دبي نسبة

97.7 %، وحقق مؤشر رضا المجتمع عن شرطة دبي 94.3%، وحقق مؤشر الرضا في نشر المعلومات 95.2 %، بينما حقق مؤشر رضا مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعي لشرطة دبي 95. 2 %.

كما اطلع اللواء العبيدلي على إنجازات مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية، ومن ضمنها حصول شرطة دبي على شهادة اعتماد «أفضل بيئة صحية للعمل» من مؤسسة «Healthy place to work»، كأول جهة شرطية على مستوى العالم تُلبي المواصفات الخاصة بتوفير أفضل بيئة صحية للعمل.

كما اطلع على إنجازات إدارة الشؤون الرياضية، التي حققت 578 ميدالية رياضية في مختلف البطولات المحلية والإقليمية والدولية في المواسم الرياضية الثلاثة الماضية، وإدارتها لـ21 فريقاً رياضياً بواقع 446 لاعباً ولاعبة.

وتعرف اللواء العبيدلي على مؤشرات تفاعل الجمهور مع المحتوى الإعلامي المنشور على حسابات الشرطة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ إجمالي عدد المشاهدات لمحتوى التواصل الاجتماعي من أخبار وفيديوهات في جميع حسابات شرطة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي 122 مليوناً و806 آلاف و203 مشاهدات في العام 2022.

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