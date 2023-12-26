«استشاري الشارقة» يناقش موازنة 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخميس المقبل، جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس.

ويتضمن جدول الأعمال، بعد التصديق على مضبطة الجلسة الأولى، مناقشة موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024، بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة، والمعنيين من مديري الإدارات في الدائرة.

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