بلدية عجمان تنجز مشروع إنارة طرق مصفوت

المصدر: عجمان ـ البيان

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أنجزت دائرة البلدية والتخطيط ـ عجمان، مشروع إنارة طرق مدينة مصفوت بطول 12 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية 3 ملايين درهم، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الإضاءة «LED» التي تسهم بتخفيض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، انسجاماً مع سعيها الدائم لضمان الاستدامة، وتوفير بنية تحتية متكاملة وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية وتحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والتطوير المستدام.

تحسين

وأكد سيف غدير الكتبي مدير إدارة بلدية مصفوت، أن تنفيذ مشروع إنارة الطرق الداخلية في المناطق السكنية، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتطوير وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية لتلبية احتياجات التمدد السكاني والعمراني في الإمارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق مستهدفات المؤشرات الاستراتيجية للإمارة.

وتابع الكتبي، أن الدائرة تولي اهتماماً لافتاً بمدينة مصفوت والتي تعد مدينة سياحية تمتاز بطبيعتها الخلابة ومقوماتها الجاذبة للجميع، وعليه تعمل لتوفير بنية تحتية متطورة، وتسير وفق خطة واضحة للتطوير الشامل في المنطقة، وفقاً لتوصيات المخطط الحضري.

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