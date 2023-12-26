«الهلال الأحمر» تكرم أعضاء لجنة «COP28» والمؤثرين في مواقع التواصل

المصدر: أبو ظبي - وام

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كرمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أعضاء لجنة «COP28» والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين والموظفين العاملين بالهيئة الذين شاركوا في إنجاح فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في المنطقة الخضراء بمقر إكسبو دبي في الفترة من الثلاثين من نوفمبر الماضي وحتى الثاني عشر من ديسمبر الجاري، وذلك ضمن جهود الهيئة ومشاركتها في إنجاح فعاليات مؤتمر المناخ الذي استضافته الدولة، وتعول عليه كثيراً في إحداث نقلة كبيرة في الجهود الدولية المبذولة للحد من التداعيات المناخية على كوكب الأرض.

تقدير

وقدمت الهيئة في الحفل الذي أقيم أمس بمقرها في أبوظبي بحضور راشد مبارك المنصوري الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، ونواب الأمين العام، الشهادات التقديرية للمكرمين تقديراً لدورهم في تعزيز استجابة الهيئة الإنسانية والتنموية المستدامة.

وقال محمد يوسف الفهيم رئيس اللجنة التنظيمية لهيئة الهلال الأحمر موجهاً حديثه للمكرمين: لقد كنتم السند الحقيقي والركيزة الأساسية من خلال مشاركة الهيئة في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في إكسبو دبي، الذي هدفت من خلاله الهيئة منذ مطلع هذا العام على تفعيل الخطط والاستراتيجيات وتبني المبادرات التي تفي بأهداف عام الاستدامة، وتلبية التطلعات في تعزيز صرح الإمارات الإنساني والتنموي.

جهود

وأضاف: نشكركم على جهودكم الكبيرة المتواصلة التي تحمل أسمى معاني القيم النبيلة وتعزيز العطاء الإنساني، ونؤكد أننا في الهلال الأحمر سنعمل باستمرار على تأهيل كوادرنا الوطنية من أجل تجويد الأداء وتحقيق أهدافنا الإنسانية والتنموية، كما نتطلع دائما إلى التشجيع على الابتكار لتعزيز مشاريع الهيئة المستدامة. وأردف قائلاً: أنتم أجنحة الهلال التي يحلق بها عالياً في فضاءات العطاء الإنساني الرحبة، والرصيد الحقيقي لمستقبل هيئتنا الوطنية، ونؤكد لكم عن سرورنا بجميل صنعكم وعظيم بذلكم.

وعرضت الهيئة عبر منصتها في المؤتمر أبرز إنجازاتها في مجال الاستدامة ومشاريعها الخاصة بالطاقة المتجددة حول العالم وتنقية المياه، إضافة إلى إنشاء المساكن البيئية المصممة بمواصفات صديقة للبيئة ومصنوعة من سعف النخيل ومن مواد معاد تدويرها.

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