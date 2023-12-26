إعادة تدوير 3ملايين عبوة بلاستيكية في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلقت بلدية دبي مبادرة لتجميع 3 ملايين عبوة بلاستيكية وإعادة تدويرها، وهو ما يعادل 60 طناً من البلاستيك نوع (PET)، الذي يُستخدم على نطاقٍ واسعٍ في عبوات المياه والمشروبات الغازية والعصائر وحافظات الأطعمة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية في مجال العمل البيئي، وإلهام الأفراد والمؤسسات لاتباع خيارات صديقة للبيئة، إضافةً إلى الحد من استخدام البلاستيك، وستشمل المبادرة، إعادة تدوير العبوات البلاستيكية، واستخدامها في تصنيع ملابس عُمال النظافة في البلدية، من خلال خيوط منتجة من العبوات المعاد تدويرها بنسبة 100 %، برعاية «شركة دي جريد» (DGRADE). وبذلك، تصبح بلدية دبي أول بلدية تستخدم المواد المُعاد تدويرها في تصنيع مُنتجات ذات قيمة لموظفيها.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام البلدية، أن هذه المبادرة توثق جهود البلدية في الحد من أضرار النفايات، وتعزيز مفاهيم إعادة التدوير والاقتصاد الدائري الأخضر، بما يتسق مع المرتكزات والمستهدفات الوطنية للحياد المناخي بحلول 2051، ومستهدفات استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021 ـ 2041، وتحقيق نسبة 98 % نفايات محولة عن مسار الطمر، منها 50 % نفايات مُعاد تدويرها.

وقال الهاجري: «ستسهم المبادرة في الحد من البصمة الكربونية، عبر تحييد انبعاث 102 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، ترجمةً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة للصرف الصحي والنفايات، ورفع معدلات التدوير والمعالجة وتوفير الطاقة الكهربائية، بما يعزز جاذبية واستدامة دبي». وتُشجع المبادرة القطاعين الحكومي والخاص على تعزيز ثقافة فرز النفايات، ورفع نسب وجَودة المواد المُعاد تدويرها، إضافةً إلى تعزيز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري وإعادة تدوير النفايات.

ووزعت بلدية دبي 100 حاوية ذكية لتجميع العبوات البلاستيكية على المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة المُشاركة، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية، والأهلية، والرياضية، وخصصت 17 مركزاً لتجميع المواد القابلة للتدوير من مشاركات الجمهور في المناطق السكانية، و10 حاويات مميزة على شكل عبوة بلاستيكية لتعزيز مشاركة مرتادي الشواطئ في المبادرة. .

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