حمدان بن محمد: بتوجيهات محمد بن راشد.. توفير الحياة الكريمة للمواطنين في مقدمة الأولويات

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تضع توفير أفضل نوعيات الحياة الكريمة للمواطنين ورفاههم ورفعتهم في مقدمة الأولويات الاستراتيجية، التي توليها حكومة الإمارة كل الاهتمام، وتسخر في سبيل تحقيقها كافة الإمكانات، وتحشد لها كل الجهود من أجل راحة المواطن وسعادته واستقراره.

البيئة الداعمة

كما أكد سموه أن دبي لا تدخر جهداً في سبيل تهيئة البيئة الداعمة لرجال الأعمال والشركات والمؤسسات الوطنية بتقديم كل ما يلزم لتأكيد إسهامهم الإيجابي المؤثر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة، ضمن مسيرة طموحة، تمضي بها دبي نحو المستقبل الواعد المنشود، لا سيما على صعيد التنمية الاقتصادية في ضوء الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية D33، والتي ترمى لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، والمقر الأكثر تمكيناً للاستثمارات والشركات الوطنية وأيضاً العالمية.

تواصل دائم

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي، أمس، عدداً من رجالات دبي وأعيان البلاد وكبار المسؤولين، أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في زعبيل، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل الدائم مع المسؤولين والمواطنين، والتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم، ومناقشتهم في الموضوعات، التي تمس حياتهم وأعمالهم، من أجل تلبية تطلعاتهم وتهيئة كل ما يلزم لتمكينهم من الاضطلاع بأدوارهم على الوجه الأمثل كشركاء في بناء مستقبل دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

حاضر دبي ومستقبلها

وقال سموه في حسابه على منصة «x» أمس: «التقيت اليوم عدداً من كبار المسؤولين والمواطنين أمام قصر الشيخ راشد بن سعيد- رحمه الله- في زعبيل للحديث عن أهم القضايا التي تمس المواطنين... ومناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاطلاع على أبرز المشاريع في دبي... تواصلنا ولقاءاتنا المستمرة هي سر قوة دبي ونجاحها الدائم... نلتقي اليوم في نفس المجلس الذي استقبل فيه جدي الشيخ راشد بن سعيد عموم المواطنين للاستماع إلى قضاياهم والاطلاع على مشاريعهم... ومن هذه اللقاءات نؤكد أن حياة المواطنين ومستقبلهم على رأس أولويات أجندة حكومة دبي وخططها... نحن من الناس ونعمل للناس... ومعهم نبني حاضر دبي ومستقبلها».

نهج أصيل

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «لقاء أهل دبي والحديث إليهم حول أعمالهم وتطلعاتهم نهج أسسه المغفور له، بإذن الله تعالى، جدي الشيخ راشد بن سعيد، رحمه الله، ورسخه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كركيزة من الركائز، التي تقوم عليها منظومة إدارة شؤون الإمارة.. ونحن حريصون على السير على هذا النهج الأصيل لنتعرف على أفكارهم ومقترحاتهم.. ولنطلع على ما يقومون به من مشاريع وإنجازات.. فهم شركاء في مسيرة هدفها الوصول إلى المركز الأول في كل شيء.. نحن نعمل من أجل حاضر مزدهر وغد مشرق يعم فيه الخير الجميع... وتواصلنا ولقاءاتنا المستمرة سر قوة دبي ونجاحها الدائم».

الوطن والمواطن

وتبادل سمو ولي عهد دبي خلال اللقاء الحديث مع الحضور حول عدد من الموضوعات، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، كما تم التطرق إلى عدد من المسائل المتعلقة بالأهداف الاقتصادية الطموحة للمرحلة المقبلة، وما هو مطلوب القيام به من أجل صون المكتسبات، التي حققتها إمارة دبي في جميع القطاعات، والوصول إلى إنجازات جديدة تدعم تصدر دبي لمؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن الاهتمام بالمواطنين وتحقيق طموحاتهم في العمل والعيش سيبقى على رأس أولويات دبي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببذل كل الجهود لخدمة أهلها، والعمل على تقديم كل ما من شأنه ضمان راحتهم، وتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والحياة الكريمة لهم، منوهاً سموه بمضي دبي في تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز ازدهار دبي وتقدمها.

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