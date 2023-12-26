محمد بن راشد.. إنجازات فريدة عززت ريادة الوطن والمواطن

المصدر: دبي- وائل نعيم

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رسمت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال عام 2023، عبر الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية، والقوانين والمراسيم والتوجيهات التي أصدرها سموه، خريطة طريق لريادة الوطن وإسعاد المواطن، ويواصل سموه قيادة حكومة الإمارات الاستثنائية، كما وصفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إذ قال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد.. حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك، وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك، بإذن الله».

ومنذ بداية العام، أطلق سموه العديد من الاستراتيجيات والمبادرات والأجندات والبرامج الوطنية، وأصدر قوانين ومراسيم وقرارات وتوجيهات، عززت رؤية سموه في الارتقاء بجودة الحياة، واستشراف وصناعة المستقبل، وأسهمت في تسريع تحقيق مستهدفات رؤية الدولة في شتى المجالات، عطفاً على تعزيز الخدمات الحكومية والبنية التحتية في الدولة، لخدمة الوطن والمواطن.

5 أولويات

وباستعراض تلك الانجازات منذ بداية 2023، فان سموه ترأس في 2 يناير الماضي، الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، واعتمد سموه 5 أولويات حكومية، هي: الهوية الوطنية وترسيخها، البيئة وتعزيز استدامتها، المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، عملية التوطين وتسريعها، والشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيعها.

وأطلق سموه في 4 يناير، أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تضم 100 مشروع تحولي، وبمستهدفات اقتصادية طموحة،وكرّم في 10 يناير، مركز شرطة المرقبات، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم.

وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 11 يناير، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وشاح محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لجهوده المتواصلة وإنجازاته في خدمة الوطن.

وفي 29 يناير، وجّه سموه بتسمية «مدينة هند» على منطقة المنهاد وما جاورها، وافتتح في 30 يناير معرض الصحة العربي 2023، الحدث الذي يشكل أكبر تجمع لشركات تكنولوجيا ومنتجات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصدر سموه في 2 فبراير، مرسوماً بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونُمو هذه الشركات في الإمارة، كما وجّه سموه في 6 فبراير، بتسيير مساعدات إنسانية للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم لإغاثة المتضررين من الزلزال الأعنف الذي شهدته البلاد منذ عقود.

وأعلن سموه، بمباركة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في 7 فبراير، عن تعديل وزاري في الحكومة الاتحادية. وأصدر سموه في 8 فبراير، 3 قوانين بشأن تشكيل ثلاث مؤسسات تابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز ركائز الاقتصاد وتطويره وزيادة جاذبيته، وأصدر سموه القانون رقم (6) لسنة 2023، بإنشاء مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، والقانون رقم (7) بإنشاء مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، والقانون رقم (5) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.

وأطلق سموه في 12 فبراير النسخة الخامسة من «ابتكارات الحكومات الخلاقة»، ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023.

وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات القمة العالمية الحكومية 2023، التي عقدت تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» في دبي. وفي 16 فبراير، وجّه سموه بتنظيم الدورة المقبلة للقمة، في الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2024.

وأصدر سموه القانون رقم (3) لسنة 2023، بشأن سُـلطة دبي البحريّة، التي تهدف إلى تعزيز رؤية الإمارة، والارتقاء بمكانتها كمركز عالمي للتجارة البحرية، ودشن سموه في 23 فبراير، شبكة السكك الحديدية الوطنية، وأطلق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، كما أصدر سموه في 24 فبراير، المرسوم (5) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 25 لسنة 2013، بشأن النظام الإلكتروني لترخيص الفعاليات وتسويق وتوزيع تذاكر الفعاليات في دبي. ووجّه سموه في 27 فبراير، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة، بمساحة 120 مليون قدم مربعة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2 مارس القانون رقم (4) لسنة 2023، بشأن سـلطـــة موانئ دبي، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي متميز في إدارة وتشغيل الموانئ ومحطات المُناولة.

واعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد برئاسة سموه في 6 مارس، حزمة من القرارات والسياسات الداعمة لجهود الإمارات في القطاعات التنموية. كما شهد سموه في اليوم نفسه توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة، ودشن سموه في اليوم نفسه متحف الشندغة في دبي، وتفقّد أجنحته، ووجّه سموه بتحويل منطقة الشندغة على مساحة 310 آلاف متر مربع، إلى متحف مفتوح، كما وجّه سموه في 14 مارس، بإنشاء وحدة الشيخة لطيفة بنت حمدان لجراحات القسطرة القلبية، ضمن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة.

«وقف المليار وجبة»

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 19 مارس، حملة وقف المليار وجبة، والتي تدشن صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام، كما أصدر سموه في 23 مارس، مرسوماً بتعيين معالي حصة بوحميد، مديراً عاماً لهيئة تنمية المجتمع بدبي.

وشهد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 28 مارس، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للجينوم للأعوام العشرة المقبلة، بهدف وضع منظومة متكاملة لتطوير برامج الجينوم وتنفيذها، والارتقاء بالرعاية الصحية، واعتمد مجلس الوزراء، برئاسة سموه، في 28 مارس، 24 مبادرة وطنية لمضاعفة إعادة التصدير خلال 7 سنوات، كما كرّم سموه في 4 أبريل، شخصية العام الإسلامية، والفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، كما كرّم سموه في 9 أبريل، الفائزين بميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي في دورتها الرابعة، ووسام دعم البحث العلمي.

وأعلن سموه في 11 أبريل، النتائج السنوية لأعمال مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لعام 2022، حيث بلغ إجمالي حجم إنفاق المؤسسة، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، 1.4 مليار درهم، أحدثت أثراً إيجابياً في حياة 102 مليون مستفيد في 100 دولة حول العالم.

قانون

وأصدر سموه في 14 أبريل، قانون تنظيم تشغيل المركبات ذاتيّة القيادة في دبي رقم (9) لسنة 2023، بهدف تحقيق استراتيجيّة الإمارة في التنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25 % من إجمالي رحلات التنقل إلى ذكية وذاتية القيادة، بحلول عام 2030.

كما أصدر سموه في 18 أبريل، القانون رقم 10 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، وفي 26 أبريل، زار سموه مركز محمد بن راشد للفضاء، وهنأ فريق العمل بإنجاز المحاولة الأولى للوصول إلى القمر.

«راشد 2»

وأعلن سموه في 26 أبريل، عن المهمة الجديدة لمركز محمد بن راشد للفضاء لاستكشاف القمر، تحت اسم «راشد 2».

وأصدر سموه في 28 أبريل، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول لحاكم إمارة دبي، وتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة.

ووجّه سموه في 30 أبريل، بتشكيل مجلس أمناء لمبادرة «وقف المليار وجبة»، وفي الثاني من مايو، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للنازحين السودانيين، الذين اضطرتهم الظروف الأخيرة في البلد الشقيق إلى مغادرة منازلهم. كما وجّه سموه في 3 مايو، بتوفير كافة أشكال الدعم للأشقاء السودانيين الموجودين على أرض الإمارات، ممن توقفت رحلاتهم وسفرهم إلى بلدهم.

وأعلن سموه في 14 مايو، عن مشاركة قياسية في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي لعام 2023، بزيادة 11 % عن مشاركات الدورة الماضية، واعتمد في 25 مايو، الخطة الشاملة لتطوير الشواطئ العامة في دبي، بهدف زيادة أطوالها بنسبة 400 %.

موافقات سكنية

واعتمد سموه في 28 مايو، حزمة موافقات سكنية جديدة لمواطني الدولة، تبلغ قيمتها المالية 1.6 مليار درهم، وتشمل 2000 مواطن، ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، وأعلن سموه في 29 مايو، إطلاق التفاصيل العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات.

كما اعتمد سموه في 31 مايو، المخطط الجديد لمشروع تطوير «نخلة جبل علي»، الذي يعد أحد المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف «خطة دبي الحضرية 2040»، ويعد إضافة جديدة لوجهات دبي البحرية، وخلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في 7 يونيو، اعتمد سموه الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتشكيل مجلس مكافحة المخدرات، كما أصدر سموه في 8 يونيو، المرسوم رقم (22) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأصدر سموه المرسوم رقم (23) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، برئاسة عصام عيسى الحميدان.

ودشن سموه في 18 يونيو، المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، كما أصدر في 21 يونيو، المرسوم رقم (27) لسنة 2023، بشأن تنظيم ترقية وتقاعد العسكريين المحليين العاملين في دبي، كما أصدر سموه القرار رقم (16) لسنة 2023، باعتماد لائحة الكفاءات الخاصة بترقية العسكريين المحليين.

وأصدر سموه في 26 يونيو، القرار رقم (9) لسنة 2023، بتشكيل مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، برئاسة معالي عبد الله خليفة المرّي.

استثمارات

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 5 يوليو، أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي)، في عام 2022، بزيادة 10 % مقارنة بعام 2021.

وزار سموه في 11 يوليو، مدينة «سي وورلد جزيرة ياس»، حيث اطلع سموه على مرافق المدينة التي تم افتتاحها في أبوظبي، وأطلق سموه في 12 يوليو، البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين لتأهيل كفاءات إدارية حكومية في 30 دولة حول العالم.

كما زار سموه في 12 يوليو، مركز طيران الإمارات الهندسي، بمطار دبي الدولي، واطلع سموه خلال الزيارة على برنامج تحديث المقصورات الداخلية لطائرات طيران الإمارات.

وأمر سموه في 17 يوليو، بترقية 8385 من كبار الضباط وضباط الصف والأفراد في الإمارة من منتسبي الشرطة، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني. كما أصدر في 18 يوليو، القانون رقم (16) لسنة 2023، بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي، بهدف وضع نظام تخطيط حضري متكامل وفعال.

وترأس سموه في 19 يوليو، وفد الدولة في اللقاء التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى. وفي 31 أغسطس، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتعيين هاجر أحمد محمد الذهلي، أميناً عاماً لمجلس التعليم والموارد البشرية.

وفي الأول من سبتمبر، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إطلاق كتاب جديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعنوان «من الصحراء إلى الفضاء»، حيث تم الكشف عن إطلاق الكتاب من الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية، وفي سابقة من نوعها على مستوى العالم.

وأصدر سموه في 4 سبتمبر، 11 قانوناً اتحادياً جديداً لترسيخ البيئة التشريعية الأفضل في الإمارات، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وجودة الحياة الأفضل للجميع.

«شراء الطاقة»

وشهد سموه في 6 سبتمبر، مراسم توقيع اتفاقية «شراء الطاقة» بين هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لإنشاء وتشغيل مشروع المرحلة السادسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ووجّه سموه في 9 سبتمبر، فرق الإنقاذ والإسعاف بشرطة دبي، بسرعة تقديم كافة أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق، ومد يد العون للأشقاء في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب مدناً مختلفة في المغرب الشقيق.

كما أصدر سموه في 14 سبتمبر، القانون رقم (13) لسنة 2023، بإنشاء «مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية». والمرسوم رقم (32) لسنة 2023، بتعيين الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيساً أعلى للمؤسسة.

وفي 19 سبتمبر، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة، انطلاقاً من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، لمد يد العون للمتضررين في ليبيا الشقيقة، من جراء الآثار المدمرة لإعصار دانيال، وأصدر سموه في 2 أكتوبر، القانون رقم (17) لسنة 2023، بشأن شعـار إمارة دبي، وفي 5 أكتوبر، أصدر سموه المرسوم رقم 41 لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، برئاسة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، كما أصدر سموه المرسوم رقم 42 لسنة 2023، بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة «نداء»، برئاسة حمد عبيد المنصوري.

الميزانية العامة للاتحاد

وترأس سموه في 9 أكتوبر، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، وتم إقرار الميزانية العامة للاتحاد 2024 - 2026، بقيمة إجمالية 192 مليار درهم،

وأصدر سموه، في 11 أكتوبر، القرار رقم (18) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة معالي طلال حميد بالهول. كما أصدر سموه في 13 أكتوبر، المرسوم رقم (47) لسنة 2023، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، برئاسة عوض حاضر المهيري.

ووجّه سموه في 13 أكتوبر، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين، بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

وافتتح سموه في 16 أكتوبر، فعاليات الدورة 43 من معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا.

وكرّم سموه في 31 أكتوبر، عبد الله البري من قطر، وآمنة المنصوري من الإمارات، لإحرازهما مناصفة لقب بطل تحدي القراءة العربي 2023.

وأصدر سموه في 5 نوفمبر، المرسوم رقم (49) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية. كما أصدر سموه القرار رقم (29) لسنة 2023، بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة، برئاسة معالي عبد الله محمد البسطي. وكرّم سموه في 5 نوفمبر، الفائزين بالدورة الخامسة لمؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الحكومة الاتحادية في دورته الخامسة لعام 2023.

«المجلس الوطني»

ونيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سموه في 6 نوفمبر، دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

كما اعتمد سموه في 6 نوفمبر، القانون رقم (20) لسنة 2023، في شأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024 - 2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم.

وزار سموه في7 نوفمبر، فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2023، الذي انطلقت أعمال دورته الأكبر على الإطلاق في مركز دبي التجاري العالمي.

وشهد سموه في 7 نوفمبر، الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وحدد سموه الأولويات للمرحلة المقبلة في 3 نقاط: الأولى الحفاظ على الزخم الاقتصادي والتنموي الذي تمر به الدولة، وتعزيزه وترسيخه، عبر سياسات وتشريعات، وتسهيل إجراءات وتطوير خدمات، وطرح حزمة جديدة من المحفزات، والأولوية الثانية، التركيز على الشباب عبر تعزيز قيمهم وارتباطهم بهويتهم، وعبر دعم مشاريعهم، وعبر إيجاد الفرص الاقتصادية والوظيفية التي توفر لهم الحياة الكريمة، والأولوية الثالثة، التفكير بشكل مختلف في مشاريعنا التنموية والاقتصادية، لتكون أكثر استدامة وحفظاً للموارد، وحفاظاً على البيئة للأجيال القادمة، بحيث يكون عنصر الاستدامة ضمن سياساتنا وقوانيننا ومشاريعنا التنموية القادمة.

وأعلن سموه في 8 نوفمبر، وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي، وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة.

وأصدر سموه في 12 نوفمبر، القانون رقم (21) لسنة 2023، بشأن «شركة تاكسي دبي».

وتحت رعاية سموه، انطلقت في 13 نوفمبر فعاليات الدورة الأكبر من «معرض دبي للطيران»، أبرز فعاليات قطاع الطيران العالمي، في «دبي وورلد سنترال». وجمع المعرض أكثر من 1400 جهة عارضة من 148 دولة، وأكثر من 300 متحدث دولي.

وشهد سموه في 21 نوفمبر، توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة إكسبو دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لتزويد «المدينة» بالكامل بالكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة، وذلك ضمن رحلتها نحو الحياد المناخي بحلول عام 2050.

الخط الأزرق

واعتمد سموه في 24 نوفمبر، مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، ليخدم العديد من المناطق الحيوية، التي يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة، وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ووجّه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية، بما يلبي متطلبات النمو السكاني في المنطقة، على أن يتم إنجاز مشروع المسار الجديد في عام 2029، تزامناً مع الذكرى العشرين لافتتاح المترو.

ودشّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 6 ديسمبر، أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، ضمن المرحلة الرابعة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» بدبي، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاوات، ويضم المشروع أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم، بارتفاع 263.126 متراً، وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية بقدرة 5,907 ميغاوات ساعة، وذلك وفق غينيس للأرقام القياسية العالمية.

وترأس سموه اجتماعاً لمجلس الوزراء في مدينة إكسبو دبي، في 10 ديسمبر، واطلع على حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي. وتم اعتماد حزمة من القرارات لمواصلة دعم القطاع البيئي، والمنظومة الحكومية في الدولة.

وفي 11 ديسمبر، أصدر سموه القانون رقم (25) لسنة 2023، بإنشاء «صُـندوق دبي للاستثمارات»، كمؤسسة عامة تُمارس أعمالها على أسس تجاريّة، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة الأعمال، والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.

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