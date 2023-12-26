منصور بن زايد.. تشريعات وسياسات نوعية رسخت منظومة العمل الحكومي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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قاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جهوداً كبيرة لوضع التشريعات والسياسات والمبادرات لدعم وتطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها، إلى جانب جهود سموه الدولية لترسيخ موقف الإمارات الداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار الهادف لإيجاد حل سياسي مستدام في المنطقة والعالم، وذلك خلال أجندة سموه لعام 2023 الحافلة بالكثير من الأنشطة والزيارات والفعاليات والقرارات التي انعكست بصورة فعالة على مختلف القطاعات بما يلبي التطلعات الريادية لدولة الإمارات.

وخلال العام 2023، ترأس سموه 6 اجتماعات للمجلس الوزاري للتنمية، نوقش خلالها عدد من الأجندات والمبادرات البيئية المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وآليات رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية، ومقترحات تحفيز شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الريادة في سوق العمل، بالإضافة إلى إصدار عدد من التشريعات المتعلقة بتنظيم مهن المحاماة والاستشارات القانونية، والخبرة والترجمة، والكاتب العدل، وتطوير عدد من القوانين المتعلقة بالقطاعين الصحي والاقتصادي.

حكومة رقمية

وفي 9 يناير، ترأس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية في قصر الوطن، وتمت مناقشة عدد من السياسات الحكومية التي تستهدف تطوير منظومة الحكومة الرقمية وتعزيز منظومة الأمن السيبراني في عدد من القطاعات الحيوية، والسياسات الاقتصادية الداعمة للمنتجات الوطنية والمحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

والتقى سموه، في عشق أباد، سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، وبحث سموه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيز علاقاتهما والمضي قدماً نحو تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى في قطاعات حيوية.

وفي 10 فبراير، استقبل سموه فريق عمل مركز الشيخ خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، واستمع سموه إلى شرح تفصيلي حول أهداف المركز وخططه الاستراتيجية.

واستقبل سموه في 22 فبراير، فرابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، لحضور فعاليات الدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، وبحث سموه علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وفي 29 مارس، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

تعزيز التنمية

وفي 27 أبريل، أصدر سموه بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً باعتماد 71 نشاطاً اقتصادياً يمكن ممارستها في الأراضي الزراعية، لدعم القطاع السياحي والترويج للتراث الإماراتي العريق، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وفي 3 مايو، ترأس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، وتمت مناقشة مقترح لتطوير النماذج التعليمية في عدد من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، وتنظيم التجارة الإلكترونية، وإجراءات مكافحة الأمراض السارية، كما جرى بحث عدد من قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالمنظومة القضائية من حيث اللوائح المرتبطة بمهن المحاماة والاستشارات القانونية وكاتب العدل والخبرة والترجمة.

درع الوطن

وبمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة التي توافق 5 مايو، قال سموه: «نرفع أسمى آيات التقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة ذكرى توحيد قواتنا المسلحة.. معبرين عن فخرنا بالقادة والضباط والجنود الإماراتيين.. هم درع الوطن المتين وسياجه الحصين.. حفظ الله قيادتنا وجيشنا وشعبنا ووطننا الغالي».

والتقى سموه، جيمس كليفرلي، وزير خارجية بريطانيا، وبحث سموه سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، وجرى استعراض آخر المستجدات الدولية. كما استقبل سموه، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب سموه عن تطلع القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتعزيز مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس، وتطويرها لما فيه مصلحة شعوب البلدان الشقيقة وتنميتها وازدهارها، وأكد سموه حرص الإمارات على تقوية أواصر الأخوة والعلاقات التاريخية بين شعوب المنطقة.

ثقافة التعايش

وفي 8 مايو، استقبل سموه، العلامة عبدالله بن بيه، رئيس «مجلس الإمارات للإفتاء» وأعضاء المجلس، واطلع سموه على أعمال وخطط المجلس الهادفة إلى نشر قيم الإسلام السمحة، وترسيخ ثقافة التعايش في الإمارات والعالم.

وفي 15 مايو، شهد سموه، افتتاح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2023 في أبوظبي، وأكد سموه أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً لتطوير قطاع النقل، ودعم صناعة السكك الحديدية ومد شبكة قطاراتها من أجل تعزيز التنمية في كل أرجاء الدولة، نظراً للدور الحيوي الذي تقوم به السكك الحديدية في دعم الاقتصاد وتعزيز فرص الاستثمار وتقوية الروابط الإنسانية والتجارية.

وفي 17 مايو، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «وسام الاتحاد» لمعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تكريماً له وتقديراً لعطائه وجهوده المخلصة في خدمة الوطن، خلال مسيرة امتدت لنحو 42 عاماً، وسلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «وسام الاتحاد» لمعالي محمد البواردي.

وأكد سموه أن منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «وسام الاتحاد» لمعالي محمد بن أحمد البواردي، يجسد رؤية القيادة الحكيمة وحرصها على تكريم أبناء الوطن المخلصين وأصحاب الكفاءات والجهود المتميزة في خدمة الوطن والإسهام في تنميته وتقدمه، في مختلف المناصب الوظيفية.

جهود دولية

وفي 19 مايو، وصل سموه إلى جدة على رأس وفد الإمارات للمشاركة في أعمال القمة العربية الــ32، والتقى سموه، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحث معه العلاقات الأخوية والتعاون بين الإمارات والعراق، كما التقى سموه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأكد سموه موقف الإمارات الداعم للسلام والاستقرار، كما التقى سموه الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي 25 مايو، ترأس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية، وتمت مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي، والاستراتيجيات والمبادرات المتعلقة بالقطاع الرياضي بالدولة، وتعزيز الاستدامة البيئية وتنظيم قطاع الطاقة، واستعراض برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مانشستر سيتي

وفي 14 يونيو، استقبل سموه، إدارة نادي مانشستر سيتي، وقال سموه: إن إنجازات الفريق تجسد استراتيجية النادي، مستعرضاً سموه مسيرة النادي والخطط المستقبلية في المجالات الرياضية والاستثمارية، بما يضمن تعزيز مكانة النادي محلياً وأوروبياً وعالمياً.

وفي 6 يوليو، أصدر سموه قراراً يجيز للمواطنين العاملين في جمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، تقديم طلب انتفاع بأي من برامج ومبادرات «نافس» وفقاً لضوابط ومعايير الانتفاع المعمول بها.

إمارات الفضاء

وفي 4 سبتمبر، وبمناسبة عودة سلطان النيادي من المهمة الفضائية، قال سموه: «نبارك لشعب الإمارات عودة سلطان النيادي سالماً إلى الأرض بعد إنجاز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. نشكر جميع فرق العمل الوطنية والشركاء الذين أسهموا في تحقيق هذا الإنجاز العلمي التاريخي لخدمة البشرية.. بتوفيق الله الإمارات تواصل تعزيز إسهاماتها في مجال الفضاء».

وفي 13 سبتمبر، زار سموه مشاريع تطويرية في مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة، وأعلن سموه عن افتتاح 11 مجمعاً جديداً ضمن مشروع «مجمعات زايد التعليمية» على مستوى الدولة، وقال سموه: «برؤية رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرون في دعم التعليم كونه أفضل استثمار للمستقبل»

نمو مستدام

وفي 2 أكتوبر، افتتح سموه النسخة 39 من معرض ومؤتمر «أديبك 2023».. برعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والذي هدف إلى تعزيز التعاون الدولي استعداداً لاستضافة الإمارات للعالم في «COP28» وبناء منظومة طاقة مستقبلية منخفضة الانبعاثات وتتماشى مع رؤية الإمارات للنمو المستدام.

وفي 18 أكتوبر، أصدر سموه، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 38 لسنة 2023 بإنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي.

تحركات دبلوماسية

وفي 11 نوفمبر، شارك سموه، نيابة عن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض بشأن التطورات في قطاع غزة، مؤكداً سموه أن الإمارات تدعم كل التحركات الدبلوماسية لصالح حماية المدنيين في غزة وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام.

وشهد سموه فعاليات مؤتمر «زراعة نخاع العظم والعلاجات الخلوية 2023» الذي نظمه مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وأكد سموه أن المؤتمر يأتي لمواصلة تطوير المنظومة الصحية من خلال الابتكار وأحدث التقنيات التي تعد أولوية قصوى لدولة الإمارات.

وفي 29 نوفمبر، دشن سموه الزورق «بني ياس P110» فئة كورفيت، ليدخل الخدمة رسمياً، ممثلاً إضافة نوعية إلى أسطول القوات البحرية لتعزيز قدراتها العملياتية في أداء واجباتها ومهامها. وفي 8 ديسمبر، أصدر سموه بصفته رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، برئاسة الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وعضوية كل من محمد سيف السويدي، وسلطان الحميري، وطارق بن هزيم، وحمد الشبيبي.

اتفاق الإمارات

وقال سموه، تعليقاً على «اتفاق الإمارات» التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف «COP28»: «يمثل «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي توافق عليه العالم في ختام COP28، لحظة استثنائية في مسيرة العمل المناخي الدولي يقف فيها العالم أمام مسؤولياته للتصدي لتداعيات تغير المناخ. مسار دولي جديد لحماية كوكب الأرض نجحت الإمارات في قيادة العالم للوصول إليه من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

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