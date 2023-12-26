حمدان بن محمد.. عمل دؤوب لتعزيز تنافسية دبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

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قاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال 2023، جهود ترسيخ مكانة الإمارة في سباق التنافسية العالمية، وتعزيز ريادتها في التحول الرقمي والجاهزية للمستقبل، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تسخير التكنولوجيا لتحقيق سعادة الإنسان، لتكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في جودة وسهولة الحياة.

وترجمت مبادرات وتوجيهات وقرارات سموه الأهداف الاستراتيجية التي تعمل حكومة دبي على تحقيقها، من خلال السعي لرفع جودة الحياة الرقمية في الامارة، وترسيخ اقتصاد رقمي متقدم عبر تقديم منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة، بما يضمن تحقيق السعادة والرفاهية لكافة المواطنين والمقيمين والزوار.

وباستعراض أبرز انجازاته وقراراته ومبادراته خلال العام، فقد اعتمد سموه في 18 يناير نتائج سعادة المتعاملين والموظفين 2022 التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي، ووجّه سموه الجهات الحكومية بضرورة تحليل وفهم تجارب المتعاملين لتعزيز القدرات الاستباقية والاستجابة الفورية للتوقعات.

وبتوجيهات سموه، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية في 23 يناير استحداث فئة «تحدي المدن» ضمن منافسات الألعاب الحكومية، إيذاناً بانطلاق الحدث إلى العالمية.

وأطلق سموه في 14 فبراير «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل»، الهادف لتقييم استعداد الجهات الحكومية في دبي للمتغيرات ووضع التحديات وتحديد الفرص المستقبلية وفق 5 محاور رئيسية و66 مؤشراً فرعياً، بينما دشن في 16 فبراير، أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في العالم، وهو مركز البيانات الأخضر التابع لشركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابعة لـ مجموعة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعدّ أضخم مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في العالم.

كما اعتمد سموه في 19 فبراير المنظومة المحدثة للتميز الحكومي، التي يقودها برنامج دبي للتميز الحكومي، بالتواؤم مع منظومة التميز على المستوى الاتحادي، بهدف الانتقال بمختلف الجهات الحكومية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة.

«إماراتي»

وأطلق سموه في 26 فبراير المرحلة الأولى من مبادرة «إماراتي»، إحدى مبادرات اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، لتوفير منصة موحدة شاملة تغطي احتياجات المواطنين من خدمات المدينة بسهولة وتكامل وأمان، وذلك ضمن التطبيق الذكي الشامل لخدمات المدينة «دبي الآن».

واعتمد سمو ولي عهد دبي، في 1 مارس، سياسات ومشاريع لدعم جهود دبي والإمارات في مجال الاستدامة، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي حيث تم اعتماد فرص الاقتصاد الدائري وسياسة المشتريات الحكومية الخضراء، واعتماد منظومة الخدمات المشتركة، فيما شهد سموه في 2 مارس، إطلاق المهمة الثانية لدولة الإمارات «طموح زايد 2» أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب ومدتها 6 أشهر. كما أطلق سموه في 6 مارس الحملة الوطنية للتعريف ببرنامج الجينوم الإماراتي في دبي، والتي تنظمها هيئة الصحة، لزيادة مستوى الوعي بأهدافه الاستراتيجية وأهميته وكيفية تسجيل المواطنين فيه.

منصة ومبادرة

وأطلق سموه في 21 مارس المنصة الموحدة بين حكومة دبي ومتعامليها «04»، تعزيزاً لمشاركة المتعاملين في تحسين الخدمات، وفي 29 مارس أطلق مبادرة «طَبِّق في دبي» الهادفة إلى تهيئة بيئة تتيح الفرص لأسواق جديدة، وإشراك المجتمع في جهود تصميم مستقبل التطبيقات الذكية.

وفي 9 أبريل أطلق سمو ولي عهد دبي برنامج «زمالة دبي للمستقبل» لتعزيز ريادة دبي كمركز عالمي لأفضل قادة الفكر والخبرات المتخصصة، وإتاحة الفرصة لها، للمساهمة في مسيرة تصميم المستقبل في دبي والعالم.

واعتمد سموه في 12 أبريل استراتيجية الوقف في دبي لتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته. كما اعتمد سموه دراسة عن واقع الخصوبة في الامارة، مع ما جاء بها من توصيات لتشجيع زيادة الإنجاب وتعزيز استقرار الأسر.

وفي 15 أبريل، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وقبيل حلول عيد الفطر المبارك، أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي، إضافة إلى مكرمة مالية بمناسبة العيد، وذلك تقديراً لجهودهم كافة.

وأطلق سموه في 16 أبريل منصة رقمية جديدة خاصة بالتواصل الاستراتيجي الفوري بين القيادات الحكومية في دبي وضمن مختلف القطاعات الحكومية، من تطوير «دبي الرقمية»، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار بتبني أحدث الحلول والتقنيات الرقمية وأكثرها فاعلية، وفي إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وجه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، في 17 أبريل، بزيادة مخصصات المنفعة المالية لأصحاب الهمم للعام 2023 إلى 70 مليون درهم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وجه سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، في 19 أبريل بإعفاء 426 مواطناً من ذوي الدخل المحدود ومن أسر المتوفين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، والبالغ قيمتها 146 مليون درهم.

وأطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في 3 مايو مبادرة «رعاية» لتقديم خدمات صحية متكاملة مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، مستهدفة 19 ألفاً من كبار المواطنين و12 ألفاً من أصحاب الهمم في دبي.

ريادة تكنولوجية

وأطلق سموه في 8 يونيو «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» في «منطقة 2071» بأبراج الإمارات، لدعم الجهات الحكومية المحلية في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعّال استعداداً للتحولات الجذرية القادمة في مختلف القطاعات الحيوية، كما أطلق سموه في 15 يونيو المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، لتطوير منهجية جديدة لعمل الجهات الحكومية المحلية، عبر إحداث نقلة نوعية في فكر موظفي القطاع الحكومي.

بنية تحتية

واعتمد سموه في 19 يونيو، مشاريع نوعية لترسيخ ريادة دبي العالمية ودعم أجندتها الاقتصادية D33 وخطتها الحضرية 2040، باستثمارات 80 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص لتجهيز البنية التحتية للمستقبل بمنظومة تعد الأحدث والأكثر استدامة في العالم.

نموذج عالمي

وفي 21 يونيو أطلق سموه استراتيجية دبي الرقمية والتي تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي تترجم فيها رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي، كما أطلق ه مبادرة تجارب المدينة الرقمية، الهادفة إلى تطوير مدينة متكاملة ومتصلة ومتسقة في تجاربها الرقمية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والزوار ورواد الأعمال.

كما أطلق سموّه الموقع الرسمي لدبي Dubai.ae، في نسخته الجديدة. ودشن سمو ولي عهد دبي في 4 يوليو المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ودون أي تأثيرات بيئية، وبتكلفة بلغت 4 مليارات درهم.

وأطلق سموه في 10 يوليو مشروع «سُحُب دبي الرقمية» لتوفير بنية رقمية رائدة عالمياً تتسم بالكفاءة والمرونة والثقة العالية، فيما أطلق في 12 يوليو استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بدورتها الثانية، والتي تترجم محور الأمن السيبراني من استراتيجية دبي الرقمية، وتهدف إلى إنشاء فضاء إلكتروني آمن وموثوق لدعم البنية التحتية الرقمية للإمارة. و في 24 يوليو أصدر سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس الننفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في دبي.

خطط شاملة

واعتمد سمو ولي عهد دبي في 10 سبتمبر الخطة الشاملة لتطوير النقل البحري في الإمارة حتى عام 2030، متضمنة تمديد طول الشبكة بنسبة 188 %، وزيادة عدد خطوط نقل الركاب بنسبة 400 %، وتصنيع أول عَبْرة كهربائية في العالم، بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وفي 13 سبتمبر أطلق سموه مركز الجينوم في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، والذي يعزز ريادتها في المجال التقني والعلمي، بينما أطلق في 24 سبتمبر برنامج «قيادات دبي الاقتصادية» لتأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية.

واعتمد سموه في 27 سبتمبر مشاريع تحولية في قطاعات النقل والطيران والصحة في دبي، ضمن المرحلة الثالثة لمبادرة «دبي 10X» ، ووجه سموه فرق العمل في بتنفيذ المشاريع المعتمدة بالاستفادة من مختلف الخبرات الوطنية في جميع الجهات تجسيداً لمستهدفات المبادرة .

دعم الإبداع

وفي مطلع نوفمبر وجه سمو ولي عهد دبي بتعيين الخريجين الجامعيين في حكومة دبي ومؤسساتها، كما أطلق «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033» بهدف جعل دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب الإلكترونية، وتوفير ما يصل إلى 30 ألف وظيفة جديدة مرتبطة بهذا القطاع، كما تم إطلاق 3 مبادرات جديدة ضمن استراتيجية دبي للميتافيرس وعرض آخر تحديثات وإنجازات المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها اللجنة، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

واعتمد سموه في 9 نوفمبر حوافز تضاعف مساهمة الصناعة والتكنولوجيا الزراعية في اقتصاد دبي خلال 10 سنوات ، بما في ذلك خطة تحفيز القطاع الصناعي ، ومحفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية، كما اعتمد سموه سياسة حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد، واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سموه خطة تحفيز القطاع الصناعي للإمارة التي تتضمن حزمة حوافز لدخول مُصنِّعين جُدد إلى القطاع الصناعي بهدف زيادة القيمة المضافة للتصنيع بمقدار 2.5 ضعفاً أي ما يعادل 58 مليار درهم. كما تم اعتماد خطة محفزات قطاع التكنولوجيا الزراعية الهادفة لمضاعفة حجم القطاع الزراعي في الامارة بحلول العام 2030. واعتماد برنامج القيمة المحلية المضافة التابع لبرنامج المشتريات الحكومية.

هوية مؤسسية

و اعتمد سمو ولي عهد دبي في 11 نوفمبر الهوية المؤسسية الجديدة لـ«دبي الصحية» كأول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي متضمناً محاور أساسية تعبّر عن العمل كفريق واحد لتعزيز مكانة دبي في تحسين مستويات الرعاية الصحية ، وفي اليوم التالي اطلع سموه على مراحل إنجاز المحطة الكهرومائية في حتا، الأولى من نوعها خليجياً، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 250 ميجاوات بسعة تخزينية 1,500 ميجاوات / ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً، وباستثمارات تصل إلى مليار و421 مليون درهم، حيث تم إنجاز حوالي 80 % منها، ويتوقع أن تكون جاهزة بداية 2025.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أمر سمو ولي عهد دبي، في 23 نوفمبر بصرف 27 مليون درهم كمكرمة مالية تمنح للصيادين في دبي، وفي 26 نوفمبر قاد سموه «تحدي دبي للجري» بمشاركة 226 ألف عداء في أكبر تجمع عالمي للجري.

وتنفيذاً لتوجيهات سموه أطلق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، في 27 نوفمبر «صندوق الفرجان» بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي.

ترسيخ الاستدامة

وبتوجيهات سموه وتزامناً مع «عام الاستدامة»، أطلقت دبي في 1 ديسمبر «مشد دبي» أحد أكبر مشاريع استزراع وإكثار الشعاب البحرية في العالم، وذلك في إطار مساهمتها الفاعلة في الحفاظ على البيئة، وافتتح سمو ولي عهد دبي في 5 ديسمبر معرض الخمسة الكبار 2023، الحدث الأكبر في مجال التشييد والبناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وأصدر سموه في 5 ديسمبر قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصر في دبي.

وشهد سمو ولي عهد دبي في 14 ديسمبر تجربة تشغيل أول رحلة لمركبات (شيفروليه بولت) الكهربائية ذاتية القيادة، التي أُطلق عليها اسم «مزنة». وتأتي التجربة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة التي وقّعتها هيئة الطرق والمواصلات وشركة «كروز»، بشأن تشغيل المركبات ذاتية القيادة .

ومنحت اللجنة الكشفية العربية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في 17 ديسمبر، قلادة الكشاف العربي، وتسلمها نيابة عن سموه، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أعلى وسام كشفي عربي تمنحه اللجنة للقيادات العربية التي أثرت في المشهد العربي بإسهامات بارزة ودعم دائم لمختلف المجالات الكشفية.

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