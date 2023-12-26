مانشستر سيتي.. خماسية تاريخية وميسي «ذهبي» للمرة الثامنة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاش عشاق الرياضة الكثير من المحطات المهمة التي ستبقى في الذاكرة العالمية لسنوات طويلة، وشمس عام 2023 توشك على الرحيل، بعدما تركت بصمة لدى الجماهير بمختلف أعمارهم، وهم يحتفلون بخماسية مانشستر سيتي التاريخية، وتتويج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات، وفوز الأسطورة ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الثامنة، وفوز المنتخب الألماني بكأس العالم لكرة السلة في حدث تاريخي، وغيرها من الأحداث العالمية.

خماسية سيتي التاريخية

تمكن مانشستر سيتي الإنجليزي، من كتابة فصل جديد في تاريخه بالتتويج للمرة الأولى بكأس العالم لكرة القدم للأندية، باكتساحه فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية برباعية نظيفة في المباراة النهائية للنسخة 20 من البطولة، والتي جرت خلال ديسمبر 2023، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده من البطولات إلى 5 ألقاب في إنجاز تاريخي، بعدما سبق للفريق تحقيق ألقاب الدوري الإنجليزي، والكأس الإنجليزية، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبية، ويواصل النادي الإنجليزي إنجازاته منذ أن آلت ملكية النادي الإنجليزي إلى دولة الإمارات، وبات سيتي ضمن عمالقة الكرة العالمية بفضل جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

«الماتادور» ومونديال السيدات

فاز منتخب إسبانيا «الماتادور» بلقب كأس العالم للسيدات 2023، والتي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بعد تغلبه على منتخب إنجلترا بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي أُقيمت على أرض إستاد أستراليا في مدينة سيدني 20 أغسطس 2023، وهو اللقب المونديالي الأول للفريق، وناله في وصوله للمرة الأولى للمباراة النهائية، وقبلها تعرض لهزيمة نكراء 0 - 4، أمام منتخب اليابان، في دور المجموعات، لكنه عاد وانتفض، ليقصي سويسرا وهولندا والسويد، وصولاً للمباراة النهائية.

«التنين الصيني» قمة الآسياد

أنهت الصين المضيفة لدورة الألعاب الآسيوية، مشاركتها في النسخة 19، والتي أقيمت في مدينة هانغتشو من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2023، في صدارة جدول الميداليات، بعد منافسات قوية على ميداليات 40 لعبة رياضية، وبمشاركة 12 ألف رياضي ورياضية، وحصد «التنين» الصيني رقماً قياسياً من الميداليات الذهبية، في نسخة آسياد 2023 أيضاً، على 111 ميدالية فضية، و71 ميدالية برونزية، إلى جانب 201 ذهبية، ليبلغ رصيدها الإجمالي، 383 ميدالية ملونة، وأنهت الدورة على عرش الميداليات بفارق كبير عن اليابان، والتي حصدت 188 ميدالية ملونة، بينها 52 ذهبية، وكوريا الجنوبية، ونالت 190 ميدالية ملونة، ومن بينها 42 ذهبية.

كرة ذهبية ثامنة لـ«الأسطورة»

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج ببطولة كأس العالم في قطر 2022، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، والتي تمنحها سنوياً مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، وهي الكرة الثامنة التي يفوز بها الأسطورة، والذي يلعب حالياً مع إنتر ميامي الأمريكي، وذلك خلال مسيرته الاحترافية، وعزز تفوقه على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي فاز بها 5 مرات، فيما نالت أيتانا بونماتي لاعبة نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، جائزة الكرة الذهبية 2023 للسيدات.

وسيطر ميسي ورونالدو، على الجائزة المرموقة على مدى السنوات الـ16 الأخيرة، حيث فاز بها الاثنان معاً 13 مرة، وتسلم ميسي الكرة خلال الحفل الذي أقيم على مسرح «شاتليه» في باريس.

شباب أوروغواي أبطال العالم

حصد منتخب أوروغواي لقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً، بالفوز على منتخب إيطاليا بهدف وحيد سجله لوسيانو رودريغيز في الدقيقة 86 من عمر المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم 11 يونيو 2023، على ملعب سيوداد دي لا بلاتا في الأرجنتين، ليكون اللقب الأول للأوروغواي في هذه الفئة العمرية، بعد خسارة نهائي 1997 أمام منتخب الأرجنتين، و2013 أمام منتخب فرنسا بركلات الترجيح.

وأنهى شباب أوروغواي بالتتويج بالمونديال، احتكار منتخبات قارة أوروبا للقب في آخر أربع نسخ من البطولة، إذ كان المنتخب البرازيلي هو آخر منتخب من أمريكا الجنوبية يتوج باللقب، وذلك في بطولة عام 2011، وبعدها أحرزت منتخبات أوروبا الكأس، 4 مرات متتالية عن طريق فرنسا عام 2013، وصربيا عام 2015، وإنجلترا عام 2017، ثم أوكرانيا عام 2019.

سلة تاريخية لألمانيا

توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم لكرة السلة للرجال يوم 10 سبتمبر 2023، للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على منتخب صربيا 83 - 77، في العاصمة الفلبينية مانيلا، في المباراة النهائية للبطولة، والتي أقيمت في الفلبين وإندونيسيا واليابان، وصعد المنتخب الألماني، إلى المباراة النهائية للمرة الأولى، بعدما فجر مفاجأة مدوية، بتغلبه 113 - 111، على منتخب الولايات المتحدة، حامل اللقب 5 مرات، في الدور قبل النهائي، وقبلها فاز أيضاً، في جميع مبارياته بالبطولة.

وكان أبرز انتصار للمنتخب الألماني قبل فوزه بمونديال السلة، هو الفوز بلقب أوروبا عام 1993، والحصول على الميدالية البرونزية في بطولة العالم في نسخة عام 2002، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما صعد المنتخب الصربي، والذي خاض النهائي الثاني في تاريخه بالمونديال عقب انهيار يوغوسلافيا، بعدما اجتاز عقبة المنتخب الكندي في الدور قبل النهائي بالفوز 95 - 86، ونال منتخب كندا الميدالية البرونزية في المونديال، بعدما حصل على المركز الثالث، عقب فوزه المثير على المنتخب الأمريكي، بعد اللجوء للوقت الإضافي 127 - 118.

يد الدنمارك تحتكر المونديال

احتفظ منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد، والتي استضافتها السويد وبولندا، بفوزه في النهائي الثالث له توالياً وهذه المرة على حساب فرنسا 34 - 29 يوم 30 يناير 2023، لتصبح الدنمارك أول منتخب في التاريخ يحرز ثلاثة ألقاب متتالية في مونديال اليد، بعدما أضاف لقب نسخة 2023، إلى لقبيه في 2019 و2021.

فيما ظهر المنتخب الفرنسي في نهائي مونديال اليد للمرة الثامنة منذ عام 1993، وهو النهائي الثاني الذي خسره الفريق حتى الآن بعد النهائي الأول في 1993 أمام روسيا، مع العلم أن المنتخب الفرنسي يملك الميدالية الذهبية لمسابقة كرة اليد للرجال في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021، وهو صاحب صدارة ترتيب أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب العالمي بواقع 6 مرات، وآخر ألقابه كانت في عام 2017، حينما استضاف البطولة على أرضه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز