30 مشروعاً نتاج معسكر نادي الإمارات العلمي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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اختتم نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم، المعسكر الشتوي الذي امتد على مدار أسبوعين وشمل في 6 مجالات علمية منها (الأمن السيبراني، والروبوتات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي)، مستهدفاً فئات عمرية من 7 إلى 18 سنة، وشارك فيه 184 طالباً، انخرطوا في 16 ورشة، وحضروا 80 محاضرة، وأفرز المعسكر 30 مشروعاً علمياً وتطبيقات ذكية ومنتجات يدوية، أنتجها الطلبة المشاركون.

وأشاد بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بمشاركات وأعمال الطلاب وتميزها، موضحاً أن النادي شارك بنجاح في جميع المعارض المحلية والخليجية والإقليمية والدولية، وحقق نتائج مميزة، وحصد المراكز الأولى في كثير منها.

وأعرب البدور عن فخره بالمشاركين في المعسكر، وبأولياء الأمور الذين يدعمون استمرارية النادي، وقال: «لا يمكننا نسيان مزنة المنصوري، التي كانت في يوم من الأيام طالبة في النادي، والآن أصبحت عضواً في مجلس الإدارة، وهي نموذج حي للتطور والتميز الذي يمكن للشباب تحقيقه في إطار هذه البيئة الداعمة».

من جانبه، اعتبر الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي، أن النادي فرصة قيّمة للطلاب لتطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم الكامنة.

بدورها، قالت شمسة محمد، المشاركة في ورشة الأمن السيبراني، إنها تعلمت علم التشفير وأنواع الفيروسات والتصدي للاحتيال الإلكتروني، والاستخدام الآمن للإنترنت.

كما أشار أحمد خميس، المشارك في ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى أنه حرص على اختيار هذه الورشة، لأنها تعد مهارة حديثة ومبتكرة، يمكن أن توفر فرصاً مفيدة في العديد من المجالات.

وفي السياق ذاته، قالت عوشة هلال، المشاركة في المعسكر، إن الانخراط في ورشة عن الكهرباء والإلكترونيات، يحمل أهمية كبيرة في زيادة المعرفة وتطوير المهارات في هذا المجال.

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