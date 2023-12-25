الإمارات غداً.. انخفاض في درجات الحرارة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة خاصة غرباً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً مساءً على البحر.

حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، يضطرب تدريجياً مساءً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 02:27 والجزر الأول عند الساعة 19:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:14 وفي بحر عمان خفيف.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 15:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 17 90 40

دبي 28 19 85 35

الشارقة 27 17 85 40

عجمان 27 18 90 45

أم القيوين 28 16 90 45

رأس الخيمة 27 15 85 50

الفجيرة 26 19 85 45

العـين 27 16 80 40

ليوا 28 15 85 35

الرويس 27 16 85 45

السلع 28 16 80 30

دلـمـا 25 20 85 40

طنب الكبرى 25 22 80 35

طنب الصغرى 25 22 80 35

أبو موسى 25 22 80 35.

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