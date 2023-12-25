المكرمة تحفيز على الإبداع والإنجاز وتتويج للجهود المتميزة

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في حكومة دبي، أن توجيهات القيادة الرشيدة في دبي بشأن صرف مكافأة أداء الموظفين المدنيين، تعد مكرمة سخية تعكس الحرص على تحقيق السعادة والرفاهية لموظفي الحكومة المحلية، وضمان استدامة جودة الحياة ورخائها.

وأكدوا أن هذه المكرمة تعد تتويجاً للجهود والعقول المتميزة في القطاع الحكومي، وترفع من مؤشر سعادة الموظفين وترسخ مكانة دبي ضمن أفضل وأنجح الحكومات من حيث الأداء المؤسسي.

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تفضل بالإعلان عنها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، تُعد مكرمة سخية من مكارم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي يحظى الجميع برعايته واهتمام سموه.

استقرار

وأكد الكتبي أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دائماً يوجه بكل ما فيه الخير والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع، كما يولي سموه موظفي حكومة دبي اهتماماً بالغاً، وهذا يمثل وساماً على صدور جميع الموظفين وأسرهم.

وأضاف أن حكومة دبي وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، تحرص دائماً أن تكون من الحكومات الأفضل عالمياً، وهي تسعى بجانب ذلك إلى خلق أجواء عمل إيجابية وفاعلة ومناخ محفز على الإبداع والابتكار، في كل الجهات الحكومية التابعة للإمارة، كما تحرص حكومة دبي أيضاً على مكافأة موظفيها مادياً ومعنوياً، وخاصة المبدعين منهم والمبتكرين، والمتفانين في أداء مسؤولياتهم، وجميع المجتهدين، الذين يعملون من أجل المحافظة على مكانة دبي وعلى وتيرة تطورها السريعة.

وأشار إلى أن من شأن هذه المكرمة السخية دفع الموظفين وتحفيزهم على تطوير أساليب الأداء وتحقيق المزيد من الإنجاز والتقدم، في كل ما يصب في مصلحة الأهداف الاستراتيجية والمستقبلية لدبي، كما من شأنها كذلك زيادة مستوى معنويات الموظفين، وخاصة ونحن على أبواب عام جديد، وطموحات وأهداف جديدة لمستقبل أفضل.

وقال اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، إن توجيهات القيادة الرشيدة بشأن المكافأة تأكيد على حرصها لتحقيق السعادة والرفاهية لموظفي الحكومة المحلية، وضمان استدامة جودة الحياة ورخائها.

وأكد اللواء ابن ثاني، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يقدمان كل الاهتمام والرعاية والمتابعة، لتكون هذه الأرض الطيبة على الدوام، المكان الذي ينعم فيه الجميع بأسباب الأمن والاستقرار الأسري، وذلك في ضوء كل ما تقدمه الحكومة من مقومات حياة متقدمة وامتيازات رائدة وصولاً إلى الازدهار والرفاه الأسري والاجتماعي.

مكرمة

ونوّه بالمكرمة الغالية بشأن صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين وعميق أثرها في تحفيز المشمولين بها، وكذلك الكوادر الشابة في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة في دبي، نحو مضاعفة الجهود والعطاء في سبيل تقديم نموذج مُلهِم يحتذى به عالمياً في رعاية الكفاءات البشرية وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، بما يعزز الإنتاجية والجودة في العمل، ويسهم في ترسيخ المسيرة التنموية الشاملة، ومكانة دبي كأفضل وجهة للعمل والعيش في العالم.

وثمّن الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي المكرمة، مؤكداً أنها تعد تتويجاً للجهود والعقول المتميزة في القطاع الحكومي، وترفع من مؤشر سعادة الموظفين، وترسخ مكانة دبي ضمن أفضل وأنجح الحكومات من حيث الأداء المؤسسي.

نجاح

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات إن العمل الحكومي، في ظل القيادة الرشيدة حقق العديد من النجاحات وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية.

وأضافت: تؤكد المكرمة الدعم والتقدير الموجه من قيادتنا الرشيدة للكفاءات البشرية، والحرص على تشجيع موظفيها على أداء العمل الحكومي في بيئة عمل مثالية ومحفزة للإنتاج، مشيرة إلى أن المكرمة ستكون بمثابة الحافز لدى الموظفي ، نحو تحقيق المزيد من العمل بإخلاص والعطاء اللامحدود، لتحقيق النتائج المشرفة، والداعمة لاستدامة مسيرة التطور والتنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة دبي.

وأكدت عذاري أن الهيئة بموظفيها، ستحرص على مضاعفة الجهود، وتحقيق الريادة لتنعكس على شكل إنجازات ونتائج تليق بمكانة الإمارة، وموقعها الاستراتيجي على الخارطة التنموية والاقتصادية، والتي تعزز بدورها من المكانة العالمية للإمارة والدولة.

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