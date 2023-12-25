موظفون: المكرمة حافز للتميز وتحقيق أعلى مستويات الأداء

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد، شيرين فاروق ونورا الأمير

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ثمن موظفون في حكومة دبي من المواطنين والمقيمين، مكرمة القيادة بصرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 8 لسنة 2018، بمبلغ 152 مليون درهم.

وعبر الموظفون عن فرحتهم بالقرار مؤكدين أنه يسهم في تحفيزهم على تقديم أفضل أداء، بما يعزز الإنتاجية والجودة في العمل.

وقالت نادية غريب البسطي إن القرار يؤكد دعم ومساندة القيادة الرشيدة لمن خدموا الدولة وأدوا رسالة الوطن النبيلة من أجل تحقيق رفاهية الإنسان والعيش الكريم له، مشيرة إلى أن القرار بمنح الموظفين مكافآت الأداء أدخل السعادة والفرحة في قلوب الجميع وأثلجت الصدور وشجع الجميع على بذل المزيد من الجهود، نظراً لانعكاساتها الإيجابية في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين في حكومة دبي.

من ناحيته، قال محمد عامر إن القرار يدفع العاملين إلى بذل المزيد من الجهد بما يتناسب مع حجم العطاء الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبناء شعبها وللمقيمين على أرض إمارة دبي والذي إن دل على شيء فإنما يدل على مدى حرصها على توفير بيئة محفزة للعمل والتميز فيه بشكل يليق بمكانة دبي العالمية.

وقالت منال الجوهري: دائماً ما تعمل حكومة دبي على توفير جميع المقومات والمتطلبات لضمان العيش الكريم وجودة الحياة للأسر من خلال الموظفين العاملين في حكومتها المحلية واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول للنهوض بمنظومة الأداء الحكومي في الإمارة، ما رسخ مكانة دبي ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات من حيث الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي.

وأكد أحمد الهاشمي أن اعتماد صرف المكافأة يأتي في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة في دبي، للقوى العاملة والمتميزة في حكومة الإمارة، والالتزام الدائم بتشجيع الكفاءات وتقدير الجهود المستمرة التي يبذلها الموظفون في خدمة التنمية المستدامة لدبي.

من جانبه أوضح غسان علي أن هذه التوجيهات تأتي تجسيداً للتفاني والالتزام الذي يظهره الموظفون المدنيون في أداء واجباتهم بكفاءة واجتهاد، وتعكس رؤية القيادة في دبي تجاه بناء مجتمع حكومي فعال ومتطور، ضمن استراتيجية تستهدف تحفيز وتشجيع الموظفين على تحقيق أعلى مستويات الأداء والتميز، وتعزز الرغبة في تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما تبرز أهمية دعم وتشجيع القوى العاملة، وتترجم كذلك مساعي القيادة الرشيدة نحو تحفيز المبادرات الإيجابية وشحذ الروح التنافسية الإيجابية لدى الموظفين، بهدف تعزيز الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية الممتازة.

وأكدت الإعلامية نهى الكسواني أخصائي أول اتصال في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن حكومة دبي مستمرة في توفير بيئة عمل نموذجية لكوادرها وإطلاق المبادرات المُحفّزة على العطاء والإبداع، بما يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته الدائمة برعاية الكفاءات البشرية وتحفيزها على تقديم أفضل أداء، بما يعزز الإنتاجية والجودة في العمل، ويسهم في ترسيخ المسيرة التنموية ومكانة دبي كأفضل وجهة للعمل والعيش في العالم.

وأضافت أن المبادرة تأتي في سياق النهج الذي رسخته حكومة دبي عبر العقود الماضية في رعاية العنصر البشري، وتشجيع المبادرة والابتكار وتقديم الأفكار المبدعة ودعم أصحابها لتجسيدها على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابياً على جودة حياة المواطنين والمقيمين.

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