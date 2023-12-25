المكافأة تترجم تلاحم القيادة ومواردها البشرية

المصدر: دبي - عبدالمنعم الشديدي

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تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «لا بدّ من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع».

جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بصرف 152 مليون درهم لموظفي حكومة دبي المدنيين، وذلك انطلاقاً من حرص حكومة دبي على تقدير الكفاءات البشرية المتميزة لمواكبة التحوّل المتسارع في العمل الحكومي، وتوفير جميع المقومات والمتطلبات لضمان الحياة الكريمة للأسر المواطنة وكافة العاملين الحكوميين، وبما يسهم في استدامة استقرارهم وازدهار مستقبلهم.

وفي رسالة سابقة لسمو ولي عهد دبي كان قد وجهها لموظفي حكومة دبي: «لا أنظر فيكم إلى التزامكم بمواعيد الحضور والانصراف للعمل وإنما أنظر إلى الإخلاص والحب والعطاء والإنجاز أنتم فريقي.. لا يفرق بين المدير والموظف.. فريق إيجابي فريق قادر على أن يصنع الأفضل للمستقبل».

فعندما يؤكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن جميع موظفي دبي فريقه ويطمح من خلالهم إلى صنع المستقبل هنا يكون التقدم في بيئة العمل، فمن كان ضمن فريق سموه لا بدّ وأن يكون على حجم النتيجة التي راهن عليها.

إن هذا القرار جاء لمواكبة التطور الذي وصلته دبي عالمياً، حيث أصبحت بيئة جاذبة للباحثين عن العمل كون قوانين الإمارة تضمن حقوق الجميع، وبالتالي ما ينعكس إيجاباً على مستوى الولاء والإنتاجية في العمل. إن من شأن القرار تحفيز العاملين على الإبداع والابتكار للقيام بواجباتهم ومهامهم الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل لهم الراحة والسعادة.

كما تسعى حكومة دبي إلى توفير البيئة الداعمة لجميع العاملين في دوائرها، واستقطاب أفضل الكفاءات والعقول للمساهمة في جهود التطوير المستمرة لمنظومة العمل الحكومي في الإمارة. وتهدف دبي إلى الارتقاء بمعايير التميز في الأداء، معزّزة موقعها ضمن قائمة أفضل وأنجح الحكومات من حيث الخدمات الحكومية والأداء المؤسسي.

وأطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي العديد من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تمكين موظفي حكومة دبي، وإسعادهم ورفع مستويات الرضا والتناغم الوظيفي لديهم، وتنمية روح الإبداع والابتكار عندهم.

وتحرص حكومة دبي على تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول العوامل الأساسية المؤثرة في بناء ثقافة السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل، والآثار الإيجابية لهذه البيئة في الكفاءة والأداء وإنتاجية الموظفين، وتعد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي القوة المحركة لتطوير الأداء الحكومي في دبي، وتهدف إلى سعادة الموظفين والارتقاء ببيئة العمل في الجهات الحكومية بالإمارة، وتعزيز مفهوم السعادة والرفاه الوظيفي، وقياس مدى سعادة الموظفين في كل جهة حكومية، وتزويد الجهات الحكومية بتقارير شاملة توضح نقاط القوة ومجالات التحسين فيما يتعلق بسعادة الموظفين، وفهم آراء الموظفين واقتراحاتهم تجاه الآليات والسياسات المطبقة في الجهات الحكومية.

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