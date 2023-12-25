20 ألف طالب في برامج وطنية وتراثية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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شارك أكثر من 20 ألف طالب من المدارس الحكومية في العديد من الفعاليات والبرامج الوطنية والتراثية على مدار الفترة الماضية، بالإضافة إلى زيارة وكالة الإمارات للفضاء، بجانب توفير تدريب عملي في صيانة الطائرات، وتهدف هذه الفعاليات التي نظمتها مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين إلى تعزيز الانتماء والترابط الوطني بين الطلاب وتعزيز قيم الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة، وتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم في مختلف المجالات.

فضاء

ونظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سلسلة من الزيارات المدرسية لفريق وكالة الإمارات للفضاء بهدف تعريف الطلاب على مشاريع الفضاء الوطنية، وتم تنظيم هذه الزيارات لتعزيز الوعي العلمي والتكنولوجي لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.

وخلال هذه الزيارات، تمكن الطلاب من استكشاف أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في مجال الفضاء، وتعرفوا على المهندسين الإماراتيين الذين يعملون على تطوير مشاريع الفضاء الوطنية، كما تم تنظيم ورش عمل ومحاضرات توعية لتعريف الطلاب بأهمية الفضاء في مجالات مختلفة.

وتعبر هذه المبادرة عن التزام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتوفير تجارب تعليمية متميزة وملهمة للطلاب، وتهدف إلى بناء جيل يتمتع بالوعي الوطني والمهارات العلمية والتكنولوجية اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

ونظمت المؤسسة بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للطيران تدريباً عملياً في صيانة الطائرات لعدد من طلاب المدارس الحكومية، بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم العملية في مجال صيانة الطائرات.

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