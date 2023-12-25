هزاع وزايد بن طحنون يعزيان محمد البادي في وفاة والدته

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، واجب العزاء إلى معالي الدكتور محمد سعيد البادي الظاهري في وفاة المغفور لها «والدته» رحمها الله، وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة عشارج بمدينة العين.

تعازٍ

وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة وذوي الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانبهما الشيخ زايد بن هزاع بن طحنون آل نهيان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز