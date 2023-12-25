شرطة دبي تنظم فعاليات «المخيمات السياحية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، فعاليات «المخيمات السياحية»، الترفيهية والتوعية، والهادفة إلى توفير بيئة سياحية آمنة، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع تزامناً مع انطلاق فعاليات الشتاء.

وشارك في تنظيم الفعاليات الإدارة العامة لإسعاد المجتمع ومبادرة الروح الإيجابية وإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع مركز شرطة الهباب، ومركز شرطة الخوانيج، ومراكز نقاط الضواحي، وإدارة التفتيش الأمني k9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، والشركاء الاستراتيجيين في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة الشيخ محمد للتواصل الحضاري والشركاء في القطاع الخاص.

وشهد انطلاق الفعاليات، العميد حارب الشامسي، مساعد مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، والعميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية والعقيد علي راشد المرخان مدير مركز الخوانيج، والنقيب سعيد بن غدير رئيس قسم متابعة برامج الرحلات السياحية، في إدارة الشرطة السياحية، منسق الفعاليات، وعصام جمعة المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «اوشن اير» للسياحية، وجاسم محمد الشحي المدير العام للشركة.

وأضاف إن هناك 39 شركة سياحية شاركت في الفعاليات المتنوعة المخيمات السياحية، بحضور 50 موظفاً، و400 سائح، مشيداً بجهود كل المشاركين في إنجاح فعاليات المخيمات السياحية.

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