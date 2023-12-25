محمد القرقاوي: «نوابغ العرب» قدوة للشباب وقامات ملهمة لأجيال المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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أشاد معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، بفوز البروفيسور واسيني الأعرج بلقب «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون، لافتاً إلى أنه أصبح بفضل عطائه الأكاديمي والمعرفي والأدبي علماً من أعلام الرواية العربية، ومرجعاً في أدواتها وتنويعاتها، وقدوةً لأجيال من الشباب العربي المهتم بالكتابة الإبداعية والآداب وفنون الإنجاز الفكري والحوار الحضاري.

وتوجّه معاليه إلى البروفيسور واسيني الأعرج بالقول في اتصال مرئي معه أعلمه فيه بفوزه بالجائزة: «أبلغك تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفوزك بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون. فأنت اليوم نموذج للملايين.

الهدف أن تكون هناك قدوات للشباب العربي؛ لا سيما في قطاع الأدب والفنون والثقافة، وأنت خير نموذج. أهنئك، وشكر كبير من أعضاء لجنة نوابغ العرب لدورك الكبير جداً في الثقافة والأدب في العالم العربي». وقال القرقاوي: «إن «نوابغ العرب»، التي تكرّم، من موقعها كأكبر جائزة عربية من نوعها، العقول العربية المتميزة والمبدعة والمبتكرة في مجالات حيوية، أصبحت بمثابة جائزة نوبل، وصارت «نوبل العرب».

وهي تنطلق في بحثها عن القامات العربية الملهمة من ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدور النماذج العربية المتميزة في مختلف تخصصاتها في إلهام الأجيال والمجتمعات العربية لاستئناف دورها الفاعل في مسيرة الحضارة الإنسانية».

نوبل العرب

وقد أصبحت مبادرة «نوابغ العرب» بتركيزها على تكريم المبدعين العرب والعقول العربية الفذة والمتميزة والمبتكرة بمثابة جائزة نوبل للعالم العربي، وأصبحت نوبل العرب، حيث ركّزت على ست فئات حيوية للتقدم الحضاري والثقافي والتنموي والمعرفي في العالم العربي، واعتمدت مبدأ الترشيحات من جانب الأفراد والمؤسسات، وعينت لجان التحكيم من الخبراء لشفافية التقييم، وخصصت جوائز للفائز عن كل فئة حتى يتوسع أثر إبداعاته إلى أبعد مدى.

وترأس لجنة تحكيم مبادرة «نوابغ العرب» هذا العام عن فئة الأدب والفنون، معالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم. فيما ضمت اللجنة في عضويتها كلاً من: أحمد عبدالله زايد حجاب مدير مكتبة الإسكندرية، وريما مسمار المدير التنفيذي للصندوق العربي للثقافة والفنون «آفاق».

اكتمال فريق الفائزين

وبهذا الإعلان يكتمل فريق الفائزين الستة بجوائز «نوابغ العرب»، وذلك بعد انتهاء التصفيات النهائية للمبادرة إثر تلقيها آلاف الترشيحات في فئاتها الست؛ وهم الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية فائزاً عن فئة الطب، والبروفيسور فاضل أديب من لبنان فائزاً عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والدكتور محمد العريان الذي حاز جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الاقتصاد، والبروفيسورة نيفين خشاب عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسورة لينا الغطمة عن فئة العمارة والتصميم، وصولاً إلى البروفيسور واسيني الأعرج الفائز بـ«نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون.

احتفاء بالمبدعين

وتحتفي جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإبداعات العقول العربية المتميزة وبإنجازاتها ودورها الإيجابي المؤثر.

وتترجم الجائزة مساندة الابتكار والإبداع والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في الوطن العربي إلى دعم ملموس يحتفي بهذه الفئة الفذة المؤثرة إيجاباً في محيطها والعالم. وتهدف مبادرة «نوابغ العرب» إلى تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على أدوراهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، وتقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للمبدعين العرب، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.

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