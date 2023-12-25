محمد بن راشد: الأدباء والكتّاب والمفكرون سفراء لقيمنا حاملون لثقافتنا

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأدباء والكتّاب والمفكرين سفراء لقيمنا وحاملون لثقافتنا ومساهمون في مسارات تقدمنا.

مضيفاً سموه: «الأمم التي تكتب وتقرأ وتبدع في الآداب والفنون هي الأقدر على التعلّم من تجاربها الماضية واستشراف مستقبلها القادم».

جاء ذلك فيما بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع «إكس» للفائز بلقب «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون البروفيسور واسيني الأعرج فوزه بالجائزة، التي حاز عليها تقديراً لدوره الريادي في المشهد الأدبي العربي والبحث المعرفي العالمي كأحد رواد فن الرواية العربية المعاصرة، والمبتكرين في الأدب، والمجددين في الأبحاث الأكاديمية التي تتناول توسيع دائرة تلقي النتاج الأدبي الإبداعي إلى مستوى عالمي.

وأكد سموه أن الآداب ديوان الشعوب وميدان لحوار الحضارات، وأن المجتمعات التي تفتخر بآدابها وتحتفي بأدبائها هي مجتمعات تؤمن بقوة الفكر وبأهمية المعرفة وبأثر الثقافة في التطور الحضاري والإنساني.

ودون سموه: «نبارك للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.. حيث قدم البروفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها.. وتم ترجمة رواياته لأكثر من 20 لغة واعتماد دراستها في عدد من جامعات العالم.. ويشغل البروفيسور منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. نبارك له فوزه.. ونثمن جهوده.. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارئ العالمي».

تهنئة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نهنئ الفائز بلقب «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون.. البروفيسور واسيني الأعرج.. الأديب والروائي والباحث والمحاضر والأكاديمي الذي مد بأعماله جسوراً بين الثقافات.. ووهب جلّ عمره للحرف والكلمة والفكر والحوار.. وقدّم في كتاباته سردية عربية الهوية عالمية المدى.. واستعرض في مختبره اللغوي ومحاضراته الجامعية وأبحاثه الأكاديمية أوجه التلاقي بين الشعوب.. فأبدع وألهم.. في الوطن العربي والعالم».

وأكد سموه أن تكريم الإبداع بكل أشكاله واجب وطني وقومي وإنساني، فالمبدعون العرب قدوة للأجيال الشابة والمواهب العربية الواعدة في تخصصات الأدب والفن والمحتوى المؤثر؛ مكتوباً كان أم مسموعاً أم مرئياً أم رقمياً، لأن الإبداع يستحق التقدير مهما اختلفت أدواته وآليات إنتاجه.

قامة أدبية

وحاز الأديب والكاتب والباحث والأكاديمي البروفيسور واسيني الأعرج من الجزائر على جائزة «نوابغ العرب» عن فئة الأدب والفنون تقديراً لإنجازاته وإبداعاته في مجال الرواية العربية وأبحاثه الأكاديمية، التي أبرزت دور الأدب والسرد والرواية في تقديم قضايا الإنسان الملحّة في الوطن العربي والعالم.

ونشر مجموعة واسعة من الكتب والروايات التي تمت ترجمتها إلى لغات عالمية كثيرة منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والسويدية والدنماركية والإسبانية وغيرها.

وشارك الأعرج في تأسيس وإدارة مخبر المصطلح في باريس، الذي يشرف على العديد من البحوث السردية والترجمية في كلٍ من جامعة الجزائر، وجامعة السوربون.

كما ساعدت خبراته فرق البحث الجامعية في أبحاث أكاديمية مهمة حول الرواية العربية، والأشكال السردية، والمسارات الجمالية، والممارسات الأدبية.

ويعمل واسيني الأعرج حالياً كأستاذ كرسي بجامعة الجزائر منذ عام 1985، وبروفيسور بجامعة السوربون الفرنسية منذ عام 1994.

ويترأس قسم المسار العربي في دائرة اللغات التطبيقية لكلية اللغات والآداب وحضارات المجتمعات الأجنبية بجامعة السوربون.

وحاز البروفيسور واسيني الأعرج على البكالوريوس من كلية الآداب واللغات بجامعة وهران الجزائرية عام 1976، ثم على الماجستير في اتجاهات الرواية العربية والدكتوراه في نظرية البطل في الرواية العربية من جامعة دمشق في سوريا بين عامي 1980 و1985. كما حصل الروائي على دكتوراه ثانية في لغة الرواية العربية عن بحث في هوية النص العربي المكتوب باللغة الفرنسية من جامعة السوربون.

جوائز

حصلت أعمال البروفيسور واسيني الأعرج على مدى أكثر من ربع قرن على جوائز عربية ودولية مرموقة متخصصة في فن الرواية والكتابة الأدبية والإبداع الأدبي والتميّز الثقافي والعطاء الفكري.

ومن أعماله الروائية: الليلة السابعة بعد الألف، سيرة المنتهى، طوق الياسمين، ذاكرة الماء، ضمير الغائب، البيت الأندلسي، مملكة الفراشة، نوار اللوز، عازفة البيكاديللي، ليليات رمادة. ومن مجموعاته القصصية: مالطا، أسماك البر، أحميدا المسيردي الطيب. ومن دراساته النقدية: المنجز السردي العربي في ضوء المناهج النقدية الحديثة.

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