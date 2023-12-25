«سوق سابع».. وجهة لترويج المنتجات التراثية في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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يستقبل «سوق سابع» الذي افتتحته بلدية منطقة العين على طريق العين - ناهل، بالقرب من المخرج 25، جمهوره كل يوم سبت من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً، بباقة جميلة واستثنائية من الفعاليات، حيث يستمتع الزوار بالأجواء التراثية، وفي الوقت ذاته بالمنتجات المحلية التراثية والشعبية المعروضة، ويستمر السوق حتى 25 مايو المقبل.

ويضم السوق منطقة البيع المخصصة للأنشطة التجارية، ومن ذلك بيع الفواكه الموسمية المحلية، والشتلات الزراعية، والتمور والعسل والألبان، والمنسوجات ومستلزمات التخييم، إضافة إلى تخصيص أماكن لعربات الطعام والأكشاك المتنوعة، ومنطقة الأنشطة والمسابقات والعروض والفقرات الترفيهية المتنوعة.

تراث إماراتي

وأكد مشاركون في السوق لـ«البيان»، أنه يشهد إقبالاً من الزائرين والمهتمين بالمنتجات المحلية والتراثية، فضلاً عن حضور العديد من الأسر المنتجة والمعروضات التقليدية والتراثية، من المأكولات والعطور وغيرها من المنتجات ذات الطابع المحلي.

وفي هذا الإطار، قالت مريم سيف الكعبي: «أشارك في السوق مع حفيدي مطر الدرمكي بما أعده شخصياً من الأكلات الشعبية التي تشكّل إبرازاً لتراث المطبخ الإماراتي، وتسهم في إبراز هوية البلد وأصالته إذ إنني أتفنن، بل أبدع في صنع وإعداد شتى الوجبات الإماراتية اللذيذة التي تتميز بكل النكهات والمذاقات وبالطريقة ذاتها التي كانت تتم بها في الماضي الجميل».

وأوضح خالد الراشدي أن «سوق سابع» الذي تنظمه بلدية مدينة العين «يدعم المنتجات المحلية والتراثية والتجار المواطنين، كما يشهد إقبالاً من الزائرين والمهتمين بالمنتجات التراثية والمحلية التي يعرضها أصحاب العزب والمزارعون والأسر المنتجة. وأضاف: وأحرص في مشاركتي في السوق على عرض العديد من المنتجات المتنوعة التي تتمثل في التمور، والعسل، والحلوى العُمانية والسمسم العُماني، وأنواع معينة من الزيوت التي تساعد على العلاج، ولاسيما آلام المفاصل.

تطوير المشروعات

أشارت أم سيف عبدالله الكتبي إلى أن مشاركتها في سوق سابع تتمثل في عرضها أجود أنواع التمور المحلية التي يحرص على شرائها الزائرون بمختلف شرائحهم، وأكدت أن سوق سابع سوق مجتمعي يسهم في توفير شتى المنتجات والسلع المحلية ذات الطابع التراثي، والتي تجذب الزوار، كما يشجع السوق أصحاب المشروعات الصغيرة على التميز في إنشاء وتطوير مشروعاتهم ومنتجاتهم، والارتقاء بها.

ولفتت عائشة الدرعي إلى أنها «لم تتردد في المشاركة في سوق سابع الذي يقدم فيه المشاركون مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية وغيرها التي تسهم في تحقيق التكامل لاحتياجات أفراد المجتمع في مدينة العين».

وقالت طيبة غبيش: «أشارك في سوق سابع بعرض أجود أنواع العطور والبخور والملابس النسائية، فأسعار المنتجات عموماً في متناول الجميع»، وأعربت عن شكرها لبلدية مدينة العين لتنظيم هذا السوق الذي من شأنه أن يساعدهم على عرض منتجاتهم وتسويقها، إضافة إلى أنه يسهم في دعم النشاط الاقتصادي في المدينة.

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