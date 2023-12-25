زراعة 2121 شجرة محلية في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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اختتمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة عام 2023 «عام الاستدامة»، بحملتها السنوية لزراعة أشجار محلية، تحت مظلة برنامج «من أجل إماراتنا نزرع»، وذلك من خلال حفل أقيم أول من أمس بمحمية النسيم في المنامة بعجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وشهدت مشاركة 2000 شخص من القطاع الأكاديمي، وقطاع الشركات، والجهات الحكومية والمجتمع ككل، فزرعوا ألفين و121 شتلة من أشجار الغاف والسمر والسدر، ما سيؤدي إلى زيادة التنوع البيولوجي للمحمية، وتعزيز قدرتها على الصمود.

وثمّنت حبيبة المرعشي العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، دعم بلدية عجمان على دعمها، مبينة أن برامج التشجير الحضري، بالإضافة إلى توفير موطن للحياة البرية المحلية لتزدهر، تعمل كذلك كمخزن طبيعي للكربون، وتسهم بشكل فعال في امتصاص انبعاثات الكربون في البلاد، وتساعد على تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – خصوصاً - الهدف رقم 11 - مدن ومجتمعات مستدامة، والهدف رقم 13 - العمل المناخي، والهدف رقم 15 - الحياة على الأرض.

إن هذا البرنامج المؤثر، هو نتيجة جهد جماعي لجميع قطاعات المجتمع، وجميع الكيانات التي تنفذ مثل تلك المبادرات.

وقالت إنه منذ بداية تلك الحملة، أنجزت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، زراعة ما مجموعه 2,125,604 أشجار في جميع أنحاء الإمارات، كما أن تلك الأشجار تعزل أكثر من 12,534.05 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 2671 سيارة من الطريق لمدة عام واحد، كما زرعت المجموعة هذا العام، بالتعاون مع شركائها، ما مجموعه 11,288 شجرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنهدف زراعة المزيد خلال عام 2024، لافتة إلى أن تلك النتائج تم تحقيقها من خلال الشراكة الفعالة بين مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وجميع الجهات والمنظمات التي شاركت في برامجنا المختلفة لإدارة النفايات، ومشروع تبنّي شجرة، كما أنه خلال هذا العام، انضمت 161 شركة و79 مدرسة و184 عائلة لزراعة هذه الأشجار، التي تحمل أسماءها.

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