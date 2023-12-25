350 طالباً وطالبة في برنامج شتوي لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، ختام البرنامج الشتوي الطلابي 2023، والذي نظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء سعيد حمد بن سليمان، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، وعدد من مدراء الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ومشاركة 350 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات.

واستعرض الطلاب مهاراتهم بسحب شاحنة تزن 25 طناً باستخدام الحبال، ثم مهارة المهمة المستحيلة، وذلك بنقل وإنزال مصابين من المباني بمهارة ودقة وحرفية، ثم مهارة سحب المصابين من أسفل المركبات بأدوات وحبال مخصصة لهذه المهام.

وأكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني أن هذه المشاركة والتدريبات تدل على الرغبة الملحة للطلاب في اكتساب مهارات جديدة تنمي وتوسع مفاهيمهم، وتعرفهم بمدى المجهود الكبير الذي يبذله رجال الشرطة في المهمات الشاقة التي يتولونها، ومدى اللياقة الكبيرة التي يتحلون بها.

من جانبه، قال العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن المركز حريص على نشر ثقافة التوعية في نفوس الطلاب، للتصدي للظواهر السلبية من خلال شغل وقت فراغهم ببرامج وفعاليات متنوعة تم استحداثها، لافتاً إلى أن توجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، جاءت لرسم برنامج شتوي للطلاب يخرجهم من الجو الدراسي يضيف لهم المفاهيم والقيم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز