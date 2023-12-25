قائد شرطة الشارقة: نستعد لـ 2024 بخطط مدروسة

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، أن النتائج المتميزة التي حققتها القيادة خلال العام الجاري في حصول عدد من المراكز الشرطية على تصنيف 6 نجوم و5 نجوم، وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية الاتحادية تشكل حافزاً للمحافظة على هذا التميز ودافعاً لإضافة المزيد منها لرصيدنا في العمل الشرطي في العام المقبل 2024، مشيراً إلى أن القيادة تعمل وفق مؤشرات واضحة ومحددة، سواء على مستوى الأجندة الوطنية، أم المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع النتائج المحققة والأثر الإيجابي.

وقال اللواء سيف الشامسي، إن العام الحالي شهد تحقيق نتائج جيدة في الجانب الجنائي من خلال الوصول لنتائج وحلول في عدد من القضايا المتعلقة بالجناة عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة المنتشرة على مستوى مدن الإمارة، سواء التابعة للقيادة، أم القطاع الخاص، والذي يعد جزءاً مهماً في المنظومة المجتمعية.

وقال إن مشروع تطوير المنطقة الصناعية العاشرة من جانب غرفة تجارة وصناعة الشارقة كان له الأثر الكبير على مجتمع الإمارة، واليوم تم البدء في تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية الأولى والسادسة والسابعة.

وأضاف: خططنا المقبلة مبنية على نتائجنا السابقة من خلال إجراء مقارنة معيارية ونجتهد لتقديم الأفضل في 2024 مقارنة بما قدمناه في 2023، سواء في الجانب الجنائي أم الخدمي للمتعاملين من أبناء الإمارة والمقيمين على أرضها.. خدمات أمنية وإدارية ومجتمعية راقية تتوافق مع المستوى الذي وصلت إليه إمارة الشارقة من خلال دعم القيادة الرشيدة والممكنات البشرية.

وأشار اللواء سيف الشامسي، إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة حققت منذ مطلع يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، انخفاضاً إيجابياً في معدل الوفيات على الطريق بمعدل 1.33 وفاة لكل مائة ألف نسمة، وسجلت انخفاضاً إيجابياً كذلك في معدل الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة من السكان بمعدل 32 جريمة، وانخفاضاً في زمن معدل الاستجابة لحالات الطوارئ بزمن وقدره 3.5 دقائق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز