«كهرباء دبي» تطور محطات التحلية بالتناضح العكسي

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن دبي لديها رؤية شاملة لاستدامة موارد المياه عبر زيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه باستخدام أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى توجه الهيئة لتطوير محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، والتي تعد أكثر كفاءة وتتطلب طاقة أقل من تقنية التقطير الومضي متعدد المراحل.

وأضاف معاليه: «نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للطاقة والمياه تواكب المسار التنموي المتصاعد في دبي، وتضمن تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق متطلبات خطط التنمية الشاملة المستدامة، وأهداف خطة دبي الحضرية 2040، وضمن جهود تعزيز الأمن المائي من مصادر مستدامة، وقعت الهيئة أخيراً اتفاقيتي «المساهمين» و«شراء المياه» للمرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بنظام المنتج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.357 مليارات درهم، وسيكون هذا المشروع أكبر محطة على مستوى العالم لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.

القدرة الإنتاجية

وأوضح معالي الطاير أن القدرة الإنتاجية للهيئة لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي ستصل إلى 303 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً بحلول عام 2030، مع الأخذ بالاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً. ووفقاً لاستراتيجية الهيئة، فإن 100 % من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة.

أفضل التقنيات

وعن عمل تقنية التناضح العكسي، أوضح المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في الهيئة، أن التقنية تعد من أفضل التقنيات فعالية وأكثرها كفاءة لتحلية المياه، مشيراً إلى أنها تستند إلى مبدأ العكس التام لعملية التناضح التي تحدث بشكل طبيعي والتي تنتقل من خلالها جزيئات السائل من محلول ذي تركيز أقل إلى محلول ذي تركيز أعلى من خلال غشاء شبه نفاذ (Semi-Permeable Membrane)، أما في التناضح العكسي، فيتم تطبيق ضغط مرتفع على المحلول ذي التركيز العالي (مثل مياه البحر) لتنفذ جزيئات السائل خلال الغشاء شبه النفاذ تاركة الأملاح خلفها.

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