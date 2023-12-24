من هو واسيني الأعرج الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون؟

المصدر: البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور واسيني الأعرج بعد فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.

وتلقى البروفيسور واسيني الأعرج الفائزة بجائزة نوابغ_العرب عن فئة الأدب والفنون 2023 اتصالا هاتفيا من معالي محمد القرقاوي أبلغه خلاله بفوزه بالجائزة.

والبروفيسور واسيني الأعرج روائي وبروفيسور الأدب العربي في جامعة الجزائر وجامعة السوربون.

ومُنح الأعرج جائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2023، تقديراً لإسهاماته ومؤلفاته في الأدب العربي، حيث أسهمت أعماله الأدبية إلى الإبداع في توظيف طرق تعبيرية جديدة للغة في الرواية، وإضافة أبعاد جديدة للمخيلة العربية والسرد القصصي.

ولد واسيني الأعرج بتاريخ 8 أغسطس 1954 في سيدي بو جنان في ولاية تلمسان وحصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من جامعة الجزائر ثم انتقل إلى سوريا لمتابعة الدراسات العليا بمساعدة من منحة حكومية.

حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة دمشق، عندما أنهى دراسته عاد إلى الجزائر وشغل منصبًا أكاديميًا في جامعة الجزائر وواصل تعليمه حتى عام 1994، وبعدها انتقل إلى فرنسا وانضم إلى جامعة السوربون حيث درّس الأدب العربي.

تنتمي أعمال البروفيسور واسيني الأعرج إلى المدرسة الجديدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت من التعبير، بل تبحث دائماً عن سبلها التعبيرية المتجددة، ما أضاف بصمة على الرواية الجزائرية والعربية.

وقدم البروفيسور واسيني الأعرج ما يزيد على 30 رواية مرتبطة بالمجتمعات العربية وثقافتها وارتباطها بالقيم الإنسانية وثقافات العالم، وترجمت أعماله إلى أكثر من 20 لغة، وتم اعتماد دراستها في عدد من الجامعات حول العالم. وحولت بعضها إلى مسرحيات وأعمال سينمائية. كما يشغل البروفيسور واسيني الأعرج منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس.

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