موزعة على مناطق حيوية.. هيئة الطرق والمواصلات في دبي تُنفذ 762 مظلة لركاب الحافلات العامة

المصدر: البيان

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذ 762 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، موزعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، تتميز بتصميمها العصري الذي يدمج التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري ولتكون جزءاً منه، ويظهر الوجه الحضاري لإمارة دبي مدينةً مثاليةً للعيش الآمن والمستقر.

ووفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتوقع استكمال تنفيذ جميع المظلات عام 2025، وتدرس الهيئة حالياً تنفيذ عدد من المظلات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تجري بالتعاون مع إحدى الشركات تجربة تنفيذ المظلات.

وقال معالـي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مظلات الحافلات في إطار السعي المستمر للهيئة، لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، مشيراً إلى أن تصميم المظلات الجديدة مطابق لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وسعياً من الهيئة نحو خدمة وإسعاد هذه الفئة من المجتمع.

وأضاف: مشروع المظلات الجديدة واحد من مشاريع الهيئة الحيوية التي تظهر جمالية إمارة دبي، وتشجع مختلف شرائح المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتحقيق أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في رفع نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل بإمارة دبي، مشيراً إلى أنه روعي في اختيار المواقع، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية، إلى جنب توفر البنية التحتية والمساحة الكافية ضمن حرم الطريق.

وأكد الطاير، استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريعها التطوّيرية بدبي، لتلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي، وتقديم خدمة تنقل آمنة وسهلة ومريحة لسكان الإمارة وزائريها على حد سواء.

أربعة نماذج

جرى تصنيف مظلات الحافلات في أربع مستويات، وذلك بناء على عدد مستخدمي كل موقف، وهي: موقف رئيس بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يتراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي بمعدل استخدام يتراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب بمعدل استخدام 100 راكب يومياً، وجرى تخصيص جزء من مساحة المظلة بحيث يكون مكيفاً في المواقف الرئيسة، وأماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية، إضافة إلى توفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني للحافلات وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات التي تهُم الركاب.

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