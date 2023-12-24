عبد الله المري يطّلع على المشاريع المستقبلية لأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، بحضور العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد الدكتور منصور البلوشي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع معاليه والحضور على أربعة مواضيع تمثلت في الحوكمة، والسمعة الأكاديمية، والبنية الرقمية، أخيراً السياسات وأنظمة العمل، مؤكداً أن المجلس يعتبر من المجالس المهمة على مستوى القيادة ويهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في الأكاديمية، لمواكبة التوجهات الاستراتيجية للقيادة، مشيراً إلى أن المشاريع المستقبلية التي تم عرضها في الاجتماع تسهم في تحقيق التميز المؤسسي والنجاح العلمي والأكاديمي إلى جانب الإسهام في الجانب الأمني والشرطي.

واتفق مجلس إدارة الأكاديمية على توصيات عدة، منها ما يختص بدعم الطلبة، إلى جانب توصيات تتركز على جانبين: العلمي والأكاديمي.

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