شرطة دبي تبحث التعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

المصدر: دبي - وام

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استقبل العميد خالد علي بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي في مكتبه وفداً من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات «INCB» بحضور العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي والنقيب أحمد زايد البوسعيدي رئيس قسم البرامج الدولية بالمركز، وعدد من ضباط مكافحة المخدرات.

تعاون

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين واستعراض عدد من القضايا المشتركة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة الدولية المنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها، والإعداد للدورات التأهيلية والمتقدمة للكوادر العاملة في ميدان مكافحة المخدرات.

وتحدث العميد خالد بن مويزة عن أهمية العمل المشترك وما تحقق من نتائج في العمليات الدولية التي شاركت فيها دولة الإمارات مع العديد من دول العالم وأدت إلى تفكيك شبكات دولية كبيرة لتجارة وتهريب المخدرات. كما قدم عضو أمانة الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات عرضاً تعريفياً عن الهيئة وأهدافها وأهم التكاليف والمهام المناطة بها وإنجازاتها، إلى جانب التعريف بـ«البرنامج العالمي للاعتراض السريع للمواد الخطرة»، ومهامه في تبادل المعلومات بين أجهزة المكافحة الدولية باستخدام منصة «أيونيكس IONICS»، حيث عرَف بالمنصة وبكيفية استخلاص المعلومات الاستخبارية ومسارات حركة المواد المخدرة.

من جانبه توجه الوفد الزائر بالشكر والتقدير لشرطة دبي على حفاوة الاستقبال وما تقوم به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من جهود في مكافحة الجريمة والحد منها، ما يعد دليلاً على منظومة العمل المتقدمة التي تتمتع بها شرطة دبي من تقنيات ذكاء اصطناعي، وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية للكشف عن الجريمة والتصدي لها على الساحة المحلية والدولية ما أدى إلى التصدي للعديد من عمليات التهريب الدولية.

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