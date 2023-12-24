الإمارات تسجل 738 عملية نقل أعضاء منذ 2017 عبر برنامج «حياة»

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت أحدث إحصائيات البرنامج الوطني لنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» تسجيل 738 حالة نقل أعضاء من متبرعين متوفين في الإمارات منذ 2017 وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأفاد الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بأن برنامج «حياة» أسهم في إظهار التكافل المجتمعي والإخاء والتسامح، من خلال تمكين الزراعة للمحتاجين من مرضى الفشل العضوي من المقيمين في الدولة، بغض النظر عن العرق أو الدين، وقد أسهم واستفاد أكثر من 52 جنسية مختلفة من البرنامج الوطني «حياة»، حيث حقق البرنامج نسبة نمو تفوق %25 العام الجاري.

نمو كبير

وأشار الدكتور العبيدلي إلى التعاون الخليجي والدولي الناجح في زراعة الأعضاء، حيث تم نقل 150 عضواً إلى المملكة العربية السعودية و2 إلى باكستان و1 إلى الكويت، فيما تلقت الإمارات 3 أعضاء من المملكة العربية السعودية و52 عضواً من الكويت، لافتاً إلى أن عام 2017 سجل 11 عملية زراعة أعضاء منها 7 في الإمارات و4 في السعودية، وفي عام 2018 تمت زراعة 27 عضواً، منها 23 في الإمارات و4 في السعودية، وفي عام 2019 تم تسجيل 37 عملية زراعة منها 29 في الإمارات و8 في السعودية، فيما سجل عام 2020 زراعة ونقل 35 حالة منها 25 في الإمارات و10 في السعودية، وسجل عام 2021 نمواً كبيراً بـ147 حالة منها 110 في الإمارات و35 في السعودية، فيما سجل عام 2022، 203 حالات منها 146 في الإمارات و56 في السعودية، وبلغ عدد الحالات في العام الجاري 278 حالة منها 245 في الإمارات و33 في السعودية.

ونوه الدكتور العبيدلي إلى أن برنامج «حياة» سجل 278 عملية زراعة أعضاء داخل الدولة منذ بداية العام الجاري، وكان العدد الإجمالي للأعضاء المزروعة لهذا العام في الدولة 131 كِلية، و92 كبداً، و4 قلوب، و15 رئة، 3 بنكرياس، إضافة لمشاركة 33 عضواً مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء لم يتوفر مستقبل لها داخل الدولة وذلك ضمن برنامج تبادل الأعضاء بين دول الخليج.

تكامل خدمات

من جانب آخر، تمت مشاركة 52 عضواً مع دولة الكويت الشقيقة، حيث زُرع 50 منها لمرضى فشل الأعضاء من دولة الكويت في الإمارات شملت زراعة الكبد والرئتين والكلى، وأيضاً زراعة الأعضاء المزدوجة من خلال تعاون الفرق الفنية، وتتطلع دولة الإمارات لزيادة التعاون مع الدول الأخرى حيث إن تكامل خدمات التبرع وزراعة الأعضاء البشرية من مبادئ منظمة الصحة العالمية بخصوص التكامل الإقليمي، ومن المقرر أن تستضيف الدولة مؤتمراً عالمياً حول التبرع وزراعة الأعضاء في دبي على هامش مؤتمر الصحة العربي من 27 إلى 30 يناير القادم لمناقشة آخر المستجدات في المجال وطرح العديد من المبادرات المشتركة بين الدول لتحقيق التعاون المنشود لزيادة كفاءة البرامج الوطنية في ظل زيادة مرضى الفشل العضوي.

ولفت الدكتور العبيدلي إلى أنه في إطار جهود المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية للارتقاء بخدمات التبرع وزراعة الأعضاء في الدولة، وتعزيز القدرات للفرق الفنية والإدارية العاملة في القطاع، وإثراء المعرفة وبناء القدرات العلمية والفنية والإدارية والقانونية، فقد شارك عدد من المختصين يمثلون مختلف القطاعات في مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء، والذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ناقش العمل على تطوير وإلهام المهنيين المختصين بالتبرع بالأعضاء وتحسينه في جميع أنحاء العالم.

«قصة ندى»

ويعد مؤتمر الجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء ISODP 2023 من أهم التجمعات العالمية للأطباء والعلماء والباحثين والمعلمين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وقد تمت الإشادة خلال المؤتمر بالبرنامج الوطني لدولة الإمارات «حياة» لفئة البرامج الوطنية الأسرع نمواً مقارنة بالدول الأخرى لآخر خمس سنوات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022 على مستوى العالم، بناء على تحسن الأداء وارتفاع نسبة المتبرعين بعد الوفاة بواقع متبرع لكل مليون نسمة بفضل إقبال سكان دولة الإمارات على دعم البرنامج، إلى جانب الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

كما شارك وفد من البرنامج الوطني بفعاليات المؤتمر الدولي «فن التبرع بالأعضاء 2023» في إيطاليا مطلع شهر أكتوبر الماضي لاستعراض تجربة الدولة ومراكز الزراعة في الإمارات في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وتبادل الخبرات والمعارف مع المؤسسات والهيئات العالمية في هذا الخصوص.

وخلال تلك المشاركة الحافلة، تم إعلان الفائز بجائزة أفضل قصة مؤثرة في المؤتمر، وعنوانها «قصة ندى»، وتدور حول فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تحتاج إلى زراعة رئتين وكبد بشكل عاجل، وتسلط الرواية الضوء على رحلتها وتحدياتها، حيث لا توجد فرصة إلا بالحصول على الأعضاء من متبرع بعد الوفاة، فضلاً عن تأثير زراعة الأعضاء على حياتها، وهذا التكريم كان بمثابة إثبات للدور المهم للمتبرعين بالأعضاء وأسرهم، كما يسلط الضوء على نموذج البرنامج الوطني في دولة الإمارات الذي يوفر خدمات زراعة الأعضاء لمختلف المرضى من داخل الدولة وخارجها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز