6 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» إلى «صندوق الفرج»

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدم بنك دبي الإسلامي مساهمة خيرية من خلال تبرعه لصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية بمبلغ 6 ملايين درهم أسهمت في الإفراج عن 90 نزيلاً ومحكوماً من المعسرين مالياً في المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة «فرجت» المجتمعية وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين.

وأعرب خليل داوود بدران رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، عن شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي على جهوده الإنسانية ومبادراته المجتمعية في دعمه لجهود صندوق الفرج ضمن المبادرة الريادية «فرجت» التي أسهمت في تحقيق أهداف الصندوق في دعم نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وأسرهم.

من جانبه أكد بنك دبي الإسلامي الحرص على تعزيز الشراكات المجتمعية ودوره كمؤسسة وطنية في تعزيز العمل التكافلي ودعم مشاريع الخير والعطاء، مشيرين إلى استدامة الشراكة مع صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية في تقديم مبادرات تسهم في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

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