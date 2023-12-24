اختتام مهرجان ومزاد الوثبة للتمور

المصدر: أبوظبي - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اختتمت مساء أمس الأول، مسابقات وفعاليات «مهرجان ومزاد الوثبة للتمور»، الذي عقد في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي في الفترة من 13 وحتى 22 ديسمبر الجاري، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وسجل المهرجان نجاحاً متميزاً بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة.

واستقبل المهرجان على مدار 10 أيام، 22 طناً و159 كيلوغراماً من التمور الفاخرة عبر 7000 صندوق تمور قدمها المزارعون ضمن مسابقات ومزاد التمور، منها 11 طناً و917 كيلوغراماً (3985 صندوقاً) في مزاينة التمور وتغليفها، و10 أطنان و242 كيلوغراماً (3104 صناديق) في مزاد التمور.

وقدم المهرجان 9 مسابقات رئيسة خصص لها 83 جائزة بلغت قيمتها الإجمالية 2.5 مليون درهم، ومن أبرزها: مزاينات التمور (النخبة، الدباس، الخلاص، الشيشي، الفرض، بو معان)، ومسابقات تغليف التمور (محشوة ومن دون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.

كما سجل «مزاد التمور»، الذي أقيم في قلب السوق الشعبي، مشاركات واسعة من الراغبين في اقتناء أجود وأفخر أنواع التمور الإماراتية، إذ تسلمت اللجنة المنظمة الآلاف من صناديق التمور وأقيمت مئات المزادات بشكل يومي وطيلة فترة المهرجان، وتضمنت تمور المزاد عشرات الأصناف من التمور المتميزة مثل (الدباس، الشيشي، صقعي، أم الدهن، فرض ليوا وفرض العين، خاطري، زاملي، نبتة مزروعي، بو معان، خدي، خنيزي، سلطانة، نبتة سيف، لولو، شبيبي، رزيز، ونانة، نغال، سكري)، وغير ذلك.

واستطاع السوق الشعبي جذب آلاف الزائرين يومياً لشراء احتياجاتهم من التمور ومشتقاتها وبعض المنتجات التراثية المرتبطة بالنخلة، وذلك عبر 56 محلاً لبيع التمور ومنتجاتها وما يرتبط بها من صناعات والعديد من المحال الزراعية وأجنحة العارضين من مشاركين ورعاة وداعمين، وسوق الشركات والتمور، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التراثية المصممة للزوار.

واستقطبت مسابقات الطبخ بالتمور، طهاة عالميين للمنافسة على إعداد أطباق صحية (مقبلات، طبق رئيس، حلويات) والتي تدخل فيها التمور الإماراتية مكوناً أساسياً، وذلك بمشاركة فرق طهاة ومحكمين من أكبر الفنادق والمطاعم العالمية، إلى جانب عروض تعليمية تفاعلية تقام للزوار بشكل يومي.

وأقيمت المسابقات والعروض التعلمية في الهواء الطلق وأمام الزوار مباشرة في ساحة مسابقة الطبخ في السوق الشعبي بالمهرجان بشكل يومي من الساعة الخامسة مساءً واستمرت حتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

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