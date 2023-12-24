مجالس أبوظبي تنظم العرس الجماعي الأول في «المرخانية» بالعين

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، العرس الجماعي الأول في مجلس المرخانية بمدينة العين.

تهنئة

وهنأ عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، العرسان وذويهم بهذه المناسبة، متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة ومستقرة، مشيراً إلى دور الأعراس الجماعية في دعم شباب الوطن، وتعزيز الترابط الاجتماعي والاستقرار الأسري.

وأعرب حمد سيف المنصوري- مجلس المرخانية، عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة لما تقدمه من دعم لشباب الوطن وأبنائه، والتي لا تدخر جهداً في توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم.

حضور

حضر الحفل الذي تخلله أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العرسان وجمعٌ من المدعوّين.

يذكر أن العرس الجماعي ضم عدداً من أصحاب الهمم في إطار التعاون مع منصة «مبروك ما دبّرت» الخاصة بأصحاب الهمم التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لدمجهم في المجتمع وإشراكهم في مختلف فعالياته ومناسباته.

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