«مجمع القرآن» و«الشؤون الإسلامية والأوقاف» يبحثان تبادل الخبرات

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس مجمع القرآن الكريم بالشارقة والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والدراسات في مجال القرآن الكريم وعلومه، خلال زيارة أجراها الدكتور الدرعي، يرافقه محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، إلى المجمع.

وأكد الدكتور خليفة الطنيجي أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المجمع والهيئة؛ لتحقيق التكامل؛ وتوحيد الرؤى، التي ترسخ القيم الإنسانية في المجتمع، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إبراز الدور الحضاري والإنساني لديننا الإسلامي، وترسيخ قيم التسامح، ونشر المعرفة والثقافة الإسلامية، وتنمية القيم الإنسانية.

من جانبه، أكد الدكتور عمر الدرعي حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على تعزيز الشراكة والتعاون مع مجمع القرآن الكريم من خلال تبادل الخبرات والبرامج والدراسات والتواصل البناء الذي يسهم في إرساء المصلحة العامة للدولة، وتوحيد الرؤى والأفكار التطويرية، بما يحقق أهداف الجانبين، التي تسهم في تأصيل القيم السامية، وتقدم الدرعي بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم ورعاية سموه للمجمع؛ هذا الصرح العلمي العالمي الرائد في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

وأطلع الدكتور خليفة الطنيجي، الدكتور عمر الدرعي على مشروعات المجمع العلمية والبحثية القائمة؛ ومن أبرزها موسوعة التفسير البلاغي، وموسوعة مناهج الإقراء، ومقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية، التي تستقطب حفظة كتاب الله تعالى من جميع أنحاء العالم، ليتلقوا علوم القراءات والأسانيد على يد نخبة من المقرئين الأكفاء، كما استمع إلى شرح حول استوديوهات المجمع، والمكتبة العلمية التي تزخر بأمهات الكتب العلمية.

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