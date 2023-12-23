وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريض سرطان من القادمين من غزة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة مريض من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة، والذي كان يعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان.

وأشارت الوزارة إلى أن المريض البالغ من العمر 58 سنة كان يعاني من مضاعفات عدة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة نتيجة تعرضه لسكتة قلبية.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين المتوسطة والحرجة.

وتقدمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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