حمدان بن محمد: دبي تواصل جهودها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم

المصدر: البيان

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اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على تقرير صادر عن "هارفارد بيزنس ريفيو" حول جاذبية المدن لأفضل المواهب العالمية وجاءت دبي في المركز الثالث بعد لندن ونيويورك، مؤكدا سموه أن دبي تواصل جهودها لتكون أفضل مدينة للعيش في العالم.

وقال سموه على منصة إكس "اطّلعت على تقرير صادر عن "هارفارد بيزنس ريفيو" حول جاذبية المدن لأفضل المواهب العالمية وجاءت دبي في المركز الثالث بعد لندن ونيويورك … تأتي هذه الدراسة في وقت تواصل دبي جهودها لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات ورواد الأعمال من حوّل العالم بما يعزز من مساعيها التنموية ويساهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً بحلول 2033 وأفضل مدينة للعيش في العالم".

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