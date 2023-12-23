توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:25 والمد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 17:56.

بحر عمان: خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:02 والمد الثاني عند الساعة 07:25 والجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 27 16 85 30

دبي 27 18 80 35

الشارقة 28 15 80 35

عجمان 28 18 85 40

أم القيوين 27 15 85 35

رأس الخيمة 28 14 80 35

الفجيرة 26 19 75 40

العـين 27 15 75 35

ليوا 28 14 85 25

الرويس 29 14 80 25

السلع 28 13 80 25

دلـمـا 26 19 80 35

طنب الكبرى / الصغرى 27 20 80 40

أبو موسى 27 20 80 40

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