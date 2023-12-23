حملات رقابية مكثفة على موانئ الصيد في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن تنفيذ حملات رقابية على موانئ الصيد البحري بالإمارة، حيث تم ضبط كمية من المحاريات تجاوز وزنها 35 كيلوغراماً قبل تداولها بطريقة غير قانونية، حيث درجت الهيئة على تنفيذ مثل هذه الحملات في فترات مختلفة، وأسفرت عن ضبط وإزالة 118 «قرقوراً» وشباك صيد مخالفة.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام الهيئة، أن حملات الهيئة للمحافظة على البيئة وحمايتها من التعديات المختلفة تشكل هدفاً استراتيجياً وعلامة فارقة ضمن أنشطة الهيئة المحورية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقوانين الاتحادية والمحلية الخاصة بالثروات المائية الحية حفاظاً على الثروة السمكية وحماية للبيئة البحرية وتنمية للمخزون السمكي.

وأشار إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها في رفع الوعي البيئي لدى شريحة الصيادين بصفة خاصة وأفراد المجتمع بصفة عامة، وذلك عبر تنفيذ الفعاليات التوعوية المختلفة من محاضرات وورش عمل ومؤتمرات وحملات نظافة بغرض تعريف المجتمع بالقوانين الخاصة بحماية البيئة البحرية وأهميتها في حفظ التوازن البيئي ودعم استراتيجيات الأمن الغذائي.

وأكد الغيص أهمية تعاون مختلف فئات المجتمع مع فرق الرقابة بالهيئة، بهدف إيجاد بيئة نظيفة والحد من المشكلات البيئية والحماية من أخطار التلوث البيئي، التي قد تنجم جراء الممارسات والأنشطة الخاطئة من قبل بعض الأفراد، لافتاً إلى أن تفعيل دور الرقابة البيئية وتشجيع الاستثمار البيئي من الأولويات الرئيسية.

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