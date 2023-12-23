400 موهبة من 19 دولة عربية في فعاليات السمر

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت فعاليات السمر المقامة ضمن المخيم الكشفي العربي الـ33، عن نحو 400 موهبة متنوعة من 19 دولة عربية، وشهد المخيم تجمعاً فريداً للشباب الكشفيين العرب، حيث تم تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات التي أبرزت التقاليد الكشفية الأصيلة.

وتنوعت المواهب بين الشعر والإلقاء والتمثيل والغناء الكشفي، حيث قدم الشباب عروضاً استعراضية في مجالات متنوعة ومشوقة، وتألقوا في فنون الغناء، كما قدموا قصائد شعرية معبرة ومليئة بالجمال اللغوي.

وكان هناك حضور قوي للحرفيين، حيث قدموا معروضاتهم الفنية في مجالات متنوعة مثل النحت، والرسم، والخياطة، والحرف الأخرى، وتميزت هذه المواهب بمهارتها الفنية الرفيعة.

وتمكنت فعاليات السمر من إبراز التقاليد الكشفية الأصيلة وروح التعاون الإيجابي بين الشباب الكشفيين، وعبر المشاركون عن سعادتهم بالتجربة وأكدوا أهمية المحافظة على التراث الكشفي وتعزيز روح الابتكار.

وقال اللواء عبدالرحمن رفيع، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات نائب رئيس اللجنة العليا للمخيم الكشفي العربي الـ33: «تعد المواهب المكتشفة دليلاً على التفوق والابتكار الذي يتمتع به الشباب الكشفي العربي، وتشكل هذه المواهب مثالاً ملهماً للأجيال الصاعدة، وتعزز الثقة في قدرات الشباب وتعزيز روح الانتماء والتعاون».

وأكد أن المواهب الرائعة التي تم اكتشافها تعكس التزام الشباب الكشفيين بالقيم والمبادئ الكشفية السامية، وتعزز روح التنافس الإيجابي والتطور الشخصي.

ويأمل رفيع أن تكون هذه الفعاليات حافزاً للشباب الكشفيين لاستكشاف مواهبهم وتطويرها، وتعد هذه الفعاليات فرصة ثمينة لتبادل الخبرات والمعارف بين الشباب الكشفيين.

واعتبرَ اكتشاف 400 موهبة متنوعة إنجازاً مهماً يعكس روح الابتكار التي تسود الحركة الكشفية العربية، وتعد هذه المواهب المتنوعة بمثابة مصدر فخر للمخيم الكشفي وتعزز الثقة في قدرات وإمكانات الشباب الكشفيين في المنطقة.

من جهته، قال محمد إبراهيم، رئيس اللجنة الإعلامية في المخيم، إن هذا المخيم نتاج جهود فريق عمل من المنظمين والمتطوعين الذين عملوا بلا كلل لجعل هذا الحدث لا ينسى، وتهدف فعاليات السمر إلى تعزيز التقاليد الكشفية الأصيلة وتشجيع الشباب على اكتشاف وتنمية مواهبهم المختلفة، وبفضل إبداع وتنوع المشاركين، تم اكتشاف العديد من المواهب في مجالات متنوعة. وأوضح أن الشباب الكشفيين أظهروا مهاراتهم الاستثنائية في العديد من المجالات، مما يعكس قوة وإبداع الشباب الكشفي، ويؤكد التزام المخيم الكشفي بمواصلة تنظيم فعاليات مميزة حتى ختامه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز