سعود المعلا وحمدان بن محمد يطمئنان على حالة المواطنين المصابين في حادث التشيك

المصدر: دبي، أم القيوين - البيان، «وام»

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أجرى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اتصالاً هاتفياً مع المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي مدير عام بلدية أم القيوين، للاطمئنان على حالته وحالة زوجته روضة المحرزي، اللذين أصيبا في حادث إطلاق النار، بالعاصمة التشيكية براغ.

كما اطمأن صاحب السمو حاكم أم القيوين على أولادهما، داعياً العلي القدير أن يمدهم بالصحة والعافية، وأن يعودوا سالمين معافين إلى أرض الوطن.

من جانبه شكر المهندس أحمد إبراهيم عبيد آل علي وروضة المحرزي صاحب السمو حاكم أم القيوين على الاطمئنان على حالتهما الصحية، وحالة أولادهما.

اتصال

كما اطمأن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الحالة الصحية لأحمد إبراهيم آل علي، مدير عام بلدية أم القيوين، وزوجته روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، اللذين أُصيبا في جمهورية التشيك، إثر حادث إطلاق النار، الذي وقع، أول من أمس، في العاصمة براغ.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي، الذي أجراه سموه مع المواطن المصاب للاطمئنان على وضعه الصحي وزوجته، حيث أكد سموه خلال الاتصال أن إمكاناتنا مسخّرة دائماً لخدمة المواطنين والعناية بهم في كل مكان، وفي مختلف الظروف.

ووجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كافة الجهات المعنية بتقديم الدعم الكامل، وتوفير أفضل رعاية للزوجين المصابين، متمنياً سموه لهما الشفاء العاجل، والعودة إلى أرض الوطن وهما بأتم الصحة والعافية.

وقال خالد المحرزي: إن حالة شقيقته روضة المحرزي مستقرة، بعدما أجرت جراحة خياطة في الرئة والكبد والأمعاء، حيث تم وضعها في العناية المركزة، كما أن زوجها أيضاً في حالة مستقرة، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة، وسفارة الدولة في التشيك، ووزارة الخارجية.

حذر

وأكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته، مشيرة إلى حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين، بالتنسيق مع السلطات التشيكية، وبوجود فريق من وزارة الخارجية.

وكانت الوزارة قد دعت جميع المواطنين بمدينة براغ في جمهورية التشيك بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن المنطقة، التي وقع فيها «إطلاق النار».

كما دعت الوزارة المواطنين الموجودين هناك باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية، والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة «تواجدي».

وكانت العاصمة التشيكية براغ قد شهدت، أول من أمس، حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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