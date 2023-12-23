مغامرات وتجارب استثنائية متواصلة لزوار «شتانا في حتا»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد النسخة الأولى من مهرجان #شتانا_في_حتا، ضمن حملة «#وجهات_دبي» في موسمها الشتوي الثالث، والتي ينظمها براند دبي، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتا، إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية لمتابعة فعالياته المجتمعية والثقافية المتنوعة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية والرياضية المختلفة التي يتخللها الحدث الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

ويوفر المهرجان لمحبي رياضة الهايك «المشي في الجبال»، فرصة لممارسة هذه الرياضة والاستمتاع بطبيعة حتا الخلابة، وتبدأ فعاليات الهايك التي تقدمها شركة «H.A.T- حتا» اعتباراً من الساعة الواحدة ظهر اليوم حتى الخامسة مساءً.

كما يمكن للمهتمين وعشاق ممارسة الرياضة الانطلاق في مغامرة لا مثيل لها للياقة البدنية على درجات ستورم الجبلية، والاستمتاع بأجواء مهرجان #شتانا_في_حتا خلال جولة واحدة تبدأ من الساعة 10 صباحاً.

وسيتضمن «شتانا في حتا» عرضاً مخصصاً للدراجات الهوائية سيتم تنظيمه من الساعة 8 - 10 صباح غدٍ، وسينطلق 20 مشاركاً من نادي الخوانيج للدراجات، عبر المناظر الطبيعية الخلابة من قلب منطقة حتا في طريقهم إلى بحيرة «ليم».

عروض مبهرة

ويتخلل المهرجان مسيرة للدراجات النارية سيشارك فيها 30 من الدراجين الذين سينطلقون من نادي «دبي رايدر للدراجات النارية» إلى منطقة حتا يوم 29 ديسمبر ليجتمعوا في مقر المهرجان.

وسيشهد «#شتانا_في_حتا» يوم 30 ديسمبر عرضاً للسيارات الكلاسيكية ينطلق من دبي الساعة 7 صباحاً، للوصول إلى مقر المهرجان في حتا، وسيضم الموكب وشعاره: Flat12، العديد من الطرازات النادرة التي تلبي شغف المهتمين بتلك الهواية.

وقالت أمينة طاهر، عضو اللجنة التنظيمية لمهرجان #شتانا_في_حتا: «يشكل الحدث في نسخته الأولى فرصة للاستمتاع بالأجواء الشتوية التي تشتهر بها دبي خلال هذا الوقت من السنة، لا سيما في منطقة حتا بما تحتويه من مناظر طبيعية فريدة ومميزة، وهو ما يكسب المهرجان قيمة مضافة في تسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تتمتع بها هذه المنطقة التي تعد من أكثر مناطق الجذب السياحي أهمية في دبي ومن المعالم السياحية المهمة في دولة الإمارات، ويحرص على زيارتها المواطنون والمقيمون وكذلك السياح القادمون إلى دبي من أنحاء العالم».

وأضافت: تم اختيار الفعاليات المجتمعية التي تتضمنها أجندة المهرجان من قبل اللجنة التنظيمية، لتتناسب مع مختلف الأعمار والمستويات الرياضية، انطلاقاً من الهدف الرئيس للمهرجان وهو إسعاد الزوار والترويج لمنطقة حتا، بفعاليات وأنشطة تعكس هوية وثقافة المكان وتفرده، ونحن سعداء بمستوى الإقبال الذي شهده المهرجان في نسخته الأولى، لا سيما من جانب العائلات التي حرصت على المشاركة في أنشطته المختلفة والاستمتاع بأجوائه.

حملة تعريفية

وأطلق مجلس دبي للإعلام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، حملة #وجهات_دبي، بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في دبي وبمشاركة المجتمع الإبداعي في الإمارة.

وتنطلق في موسمها الشتوي للعام 2023 بتنظيم براند دبي، لتقدم للمواطنين والمقيمين والزوار معلومات تمكنهم من الاستمتاع بعطلة شتوية فريدة في دبي، وتسعى الحملة التعريف بمناطق الجذب المهمة في الإمارة، وما تشمله من فعاليات خلال موسم الشتاء، لإطلاع مجتمع دبي والزوار من داخل الدولة وخارجها على مختلف الوجهات التي يمكن زيارتها خلال الأشهر المقبلة.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى تصدر دبي وجهات العالم التي يقصدها الزوار لقضاء عطلة شتوية، حيث اختارت شركة TravelBag العالمية سبتمبر الماضي دبي في المركز الثالث ضمن أفضل وجهات الشمس الشتوية عالمياً، لما تتمتع به من مقومات جذب متنوعة.

وضمن مؤشر The Winter Sun Index الصادر عن موقع «بارك سليب فلاي» الأمريكي. تصدرت دبي عالمياً المؤشر من ناحية مرات البحث عبر محرك بحث «غوغل» عن أنشطة ترفيهية شتوية، وذلك بأكثر من 55 ألف مرة، وبفارق نحو 20 ألف مرة بحث عن المقاصد السياحية الأخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز