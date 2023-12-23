فوز 9 حدائق مؤهلة لأصحاب الهمم في أبوظبي بجائزة عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت بلدية مدينة أبوظبي فوز 9 حدائق مؤهلة لأصحاب الهمم في جزيرة أبوظبي، والبر الرئيسي بجائزة الاتحاد العالمي للمعاقين 2023، حيث حصلت الحدائق على شهادات اعتماد كجهات صديقة لذوي الإعاقة، وذلك لتطبيقها المعايير البيئية العالمية الخاصة بأصحاب الهمم، وتوفير مرافق ترفيهية آمنة ومستدامة لهم.

وشملت قائمة الحدائق الحاصلة على الجائزة، ضمن الفئات الذهبية، الفضية، البرونزية، كلاً من حديقة الدولفين، وحديقة البوم، وحديقة السجي، وحديقة دلما، وحديقة الباهية، وحديقة الختم، وحديقة الجوري، وساحة خليفة، وحديقة ربدان، وذلك لدورها الحيوي في توفير بيئات ترفيهية داعمة لأصحاب الهمم، وتفعيل سبل دمجهم مع فئات المجتمع.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن هذا الفوز يشكل حافزاً لاستمرار الإنجازات التي تحققها البلدية، لتوفير بيئة حاضنة وداعمة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن تعزيز ثقافة البيئات الصديقة لهذه الفئة الغالية هو مظهر حضاري، تتبناه البلدية في كل خططها ومشاريعها، ويعبر عن مدى التزامها بجعل الحدائق مناطق صديقة ومناسبة لأصحاب الهمم، عبر برامج مدروسة، تسخر جميع الإمكانات لتسهيل حركتهم.

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