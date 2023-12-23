شرطة الموانئ تؤمن المهرجان وتدعو إلى اتباع اشتراطات السلامة العامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ في دبي، أن المركز أعد خطة لتأمين مهرجان «شتانا في حتا»، وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، بالتعاون مع مركز شرطة حتا والشركاء في المنطقة، وذلك من خلال تكثيف تواجد الدوريات الراجلة أو الدراجات الهوائية أو النارية أو السيارات أو الزوارق، بالقرب من بحيرة الليم، وسد حتا الكبير ووادي حتا هب، عبر نشر دوريات فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري، والتأكد من الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة لمستخدمي الألعاب المائية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع.

استجابة فورية

وأضاف: تمركزت الدوريات للاستجابة للحالات الطارئة، وضمت مركبتي إنقاذ بحري، وزورقين، ودراجتين مائيتين، و4 دراجات هوائية، ومعدات البحث والإنقاذ تحت الماء، إضافة إلى غواصين منقذين، تتمثل مهامهم في التعامل مع الحوادث البحرية، والاستجابة وتقديم المساعدة لمرتادي السدود والوديان والبحيرة، وغيرها من المهام الأخرى، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور وعلى مدار 24 ساعة.

ودعا العميد الدكتور السويدي أفراد الجمهور المتجهين إلى بحيرة «سد حتا» و«بحيرة الليم» وكافة مناطق السدود والأودية إلى ضرورة اتباع اشتراطات السلامة العامة وتوخي الحيطة والحذر من المنزلقات المائية، والالتزام بتعليمات المنقذين واشتراطات السلامة، متمنياً للجميع السلامة وقضاء إجازة سعيدة.

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