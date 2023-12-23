الجمعية الباكستانية تغرس 1005 شجرات في حتا

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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أطلقت الجمعية الباكستانية في دبي، بالتعاون مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة وهيئة تنمية المجتمع بدبي ومجلس الأعمال الباكستاني، مبادرة «من أجل إماراتنا نزرع» التي تهدف إلى غرس 1005 شجرات في محمية النحل بمدينة حتا، بمشاركة 300 شخص من الجالية الباكستانية.

وحضر الفعالية الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وحسين محمد القنصل العام لجمهورية باكستان والدكتور محمد سعيد الكندي العضو الفخري لمجموعة عمل الإمارات للبيئة ووزير البيئة والمياه الأسبق.

تنوع

وتأتي المبادرة في إطار المساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الكوكب، وإحداث تغيير إيجابي على البيئة في مدينة حتا.

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي إن الإمارات تمتلك مسيرة رائدة في العمل من أجل المناخ وحماية البيئة محلياً وعالمياً، وأن المبادرة تصب في إطار دعم مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة، وإحداث تغيير إيجابي في دعم قضايا المناخ وتقديم مثال يحتذى.

استدامة

من ناحيته، ثمن حسين محمد، جهود الإمارات في التصدي لتحديات المناخ، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ورد الجميل لدولة الإمارات حيث تحظى الجالية الباكستانية بكامل الرعاية والاهتمام في مختلف المناحي، في دبي وفي دار زايد بشكل عام.

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