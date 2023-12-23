بلدية الظفرة تقدم برنامجاً حافلاً لجمهور مهرجان ليوا الدولي

المصدر: الظفرة ـ وام

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تقدم بلدية منطقة الظفرة، ممثلة في فريق التواجد البلدي، خلال مشاركتها في مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2024»، برنامجاً حافلاً لجمهور المهرجان بجانب تقديم الدعم اللوجستي.

ويشارك الفريق في المهرجان من خلال تواجده الدائم في مخيم كبير مجهز لاستقبال الزوار، ويتضمن برنامجه فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة ومسابقات ثقافية يومية على المسرح، وجوائز قيمة للفائزين، كما يوفر محلات للأسر المنتجة التي تقدم المأكولات الشعبية، ومكشات للنساء يتم من خلالها تقديم مسابقات في تحضير المأكولات الشعبية والتراثية الأصلية لتعليم وتدريب الأجيال على العادات والتقاليد للمحافظة على الموروث الثقافي، إلى جانب توفير خدمة توزيع الحطب على الزوار والمخيمين.

وقام «التواجد البلدي» بأعمال الزراعة التجميلية وزراعة الدوارات بالنباتات البرية المحلية بموقع المهرجان، وتسوية مناطق المخيمات ومواقع المسابقات المصاحبة للمهرجان.

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