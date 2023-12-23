«عونك يا وطن» يسهم في «تراحم من أجل غزة»

المصدر: العين - البيان

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برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي، أقام الفريق في مدينة العين حملة إنسانية ومجتمعية لتجهيز وتغليف مجموعة كبيرة من المستلزمات الأساسية لفصل الشتاء.

وذلك استجابة لجهود الدولة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، وضمن الحملة الإنسانية الإماراتية «تراحم من أجل غزة».

وبذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي. وتأتي حملة «تراحم – من أجل غزة»، في إطار جهود دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني المتضرر من الصراع، وضمن مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

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